Λευκός Οίκος: Οι διαπραγματευτές στο Κάιρο εξετάζουν τις λίστες ομήρων και κρατουμένων που θα απελευθερωθούν

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα οι έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, στις οποίες συμμετέχουν ακόμη Αίγυπτος και Κατάρ ως μεσολαβητές, ενώ, όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος, παρόντες εκ μέρους των ΗΠΑ είναι οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο πρόεδρος είναι σε ετοιμότητα», δήλωσε η Λίβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι τεχνικές ομάδες από το Ισραήλ και τη Χαμάς, μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο και τον πρώην σύμβουλο και γαμπρό του Τραμπ διεξάγουν συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία για τους ομήρους, «προκειμένου να εξασφαλιστεί το ιδανικό περιβάλλον για την απελευθέρωση των ομήρων».

«Εξετάζουν τους καταλόγους τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των πολιτικών κρατουμένων που θα αφεθούν ελεύθεροι. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο πρόεδρος είναι σε ετοιμότητα», πρόσθεσε η Λίβιτ.

Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις ο Λευκός Οίκος

Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα αναγνώριζε ένα παλαιστινιακό κράτος αν η Χαμάς συμφωνούσε να παραιτηθεί από την εξουσία, η Λίβιτ απάντησε ότι δεν ήθελε να «προτρέξει των τεχνικών συνομιλιών, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση».

Όσον αφορά το όργανο με τους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που θα ηγηθεί της Γάζας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, η Λίβιτ τόνισε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο» και ότι «οι συνομιλίες για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης μπορούν να συνεχιστούν» μετά την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.