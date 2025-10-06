newspaper
Αίγυπτος: Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς για τη Γάζα
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 19:02

Αίγυπτος: Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς για τη Γάζα

Οι συνομιλίες γίνονται για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με βάση την πρόταση εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η παλαιστινιακή οργάνωση.

Σύνταξη
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Spotlight

Ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος, Al-Qahera News ξεκίνησαν οι συνομιλίες με βάση την πρόταση εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, της οποίας αποκλείει κάθε ρόλο «στη διακυβέρνηση της Γάζας».

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στο αμερικανικό σχέδιο, δηλώνοντας πως είναι έτοιμη «να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Προϋπολογισμός: Ολα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις [πίνακες]

Προϋπολογισμός: Ολα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις [πίνακες]

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Σκεπτόμενος 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Γαλλία: Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί – Τον κάλεσε να παρουσιάσει «πλατφόρμα σταθερότητας για τη χώρα»
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 19:05

Γαλλία: Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί - Τον κάλεσε να παρουσιάσει «πλατφόρμα σταθερότητας για τη χώρα»

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Σύνταξη
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Σκεπτόμενος 06.10.25

Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα
Υπουργός Ναυτιλίας 06.10.25

Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα

«Τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση

Πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ζητά από το Σύνταγμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
