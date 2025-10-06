Ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος, Al-Qahera News ξεκίνησαν οι συνομιλίες με βάση την πρόταση εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η παλαιστινιακή οργάνωση.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, της οποίας αποκλείει κάθε ρόλο «στη διακυβέρνηση της Γάζας».

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στο αμερικανικό σχέδιο, δηλώνοντας πως είναι έτοιμη «να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, «με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».