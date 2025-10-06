newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 03:46

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες που θα αρχίσουν σήμερα, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν δυο χρόνια στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «πολύ θετικές» τις συνομιλίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Έγιναν πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Πρόσθεσε αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα πως «μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις, όπως και τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θρηνούν τον 15ο εργαζόμενό τους στη Γάζα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε τον θάνατο χθες Κυριακή του δέκατου πέμπτου συνεργάτη της τα δυο χρόνια στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια, 43 ετών, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την Πέμπτη (2η Οκτωβρίου) από θραύσματα. Ο συνάδελφός του Όμαρ Χάγεκ σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ αρκετοί άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της MSF. Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοί της περίμεναν λεωφορείο που θα τους πήγαινε σε νοσοκομείο εκστρατείας της όταν χτυπήθηκαν.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια ήταν ο τρίτος συνεργάτης της MSF που σκοτώθηκε μέσα σε λιγότερες από είκοσι ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατος του ειδικού στη φυσιοθεραπεία και στην εργασιοθεραπεία «έχει τραγικό αντίκτυπο στους αγαπημένους του, στην MSF και στο σύστημα υγείας της Γάζας», όπου επί 18 χρόνια ήταν «πυλώνας του τμήματος φυσιοθεραπείας» της ΜΚΟ, κατά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στην έδρα της στη Γενεύη.

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για την απώλεια των συναδέλφων μας, ωμή υπενθύμιση της απόλυτης περιφρόνησης για τη ζωή των αμάχων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν συχνά τον βαρύ απολογισμό στις τάξεις των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Wall Street
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο – Αναμένεται η Εθνοφρουρά
Κόσμος 05.10.25

«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο - Αναμένεται η Εθνοφρουρά

Για τραγική κατάσταση στο Σικάγο κάνει λόγο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, με την απόφαση για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς να έχει ληφθεί και για αυτή την πόλη

Σύνταξη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
InView 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο