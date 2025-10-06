Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε οι διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες που θα αρχίσουν σήμερα, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται για σχεδόν δυο χρόνια στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «πολύ θετικές» τις συνομιλίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Έγιναν πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Πρόσθεσε αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα πως «μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα», πληκτρολογώντας αυτές τις δύο τελευταίες λέξεις, όπως και τη λέξη «ειρήνη», με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θρηνούν τον 15ο εργαζόμενό τους στη Γάζα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε τον θάνατο χθες Κυριακή του δέκατου πέμπτου συνεργάτη της τα δυο χρόνια στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίθεσης.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια, 43 ετών, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την Πέμπτη (2η Οκτωβρίου) από θραύσματα. Ο συνάδελφός του Όμαρ Χάγεκ σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ αρκετοί άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της MSF. Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι οι εργαζόμενοί της περίμεναν λεωφορείο που θα τους πήγαινε σε νοσοκομείο εκστρατείας της όταν χτυπήθηκαν.

Ο Άμπεντ Ελ Χαμίντ Καραντάγια ήταν ο τρίτος συνεργάτης της MSF που σκοτώθηκε μέσα σε λιγότερες από είκοσι ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατος του ειδικού στη φυσιοθεραπεία και στην εργασιοθεραπεία «έχει τραγικό αντίκτυπο στους αγαπημένους του, στην MSF και στο σύστημα υγείας της Γάζας», όπου επί 18 χρόνια ήταν «πυλώνας του τμήματος φυσιοθεραπείας» της ΜΚΟ, κατά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε στην έδρα της στη Γενεύη.

«Αισθανόμαστε βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για την απώλεια των συναδέλφων μας, ωμή υπενθύμιση της απόλυτης περιφρόνησης για τη ζωή των αμάχων και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν συχνά τον βαρύ απολογισμό στις τάξεις των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.