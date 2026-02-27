Μετά από περίπου τέσσερις μήνες από τον χωρισμό του από τη Νίκι Νικόλ, ο Λαμίν Γιαμάλ φέρεται να έχει βρει ήδη την επόμενη σχέση του. Ο λόγος για την Βρετανίδα καλλονή Λίλι Ρόουλαντ, μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου.

Οι φήμες ότι οι δυο τους σχετίζονται άρχισαν να φουντώνουν μετά από μια σειρά αλληλοεπιδράσεων των δυο τους, στα social media, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ABC και όσα σημειώθηκαν στο ισπανικό podcast «En todas las salsas».

Τα likes που κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ στο Instagram της εντυπωσιακής ξανθιάς και γενικότερα οι αντιδράσεις στις αναρτήσεις της, αλλά και οι ανταπόκριση της σε αυτές μάλλον τους…πρόδωσαν.

Άλλωστε η Ρόουλαντ έχει βρεθεί αρκετές φορές σε παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, ντυμένη στα χρώματα της ομάδας, δείχνοντας ότι ειναι οπαδός των Καταλανών και μάλλον και του… Λαμίν Γιαμάλ.

Οσον αφορά το ποια είναι η Λίλι Ρόουλαντ, εκτός από το προφανές της εντυπωσιακής εξωτερικής της εμφάνισης, έχοντας πάνω από 4 εκατομμύρια ακολούθους σε Instagram και TikTok, αποτελεί μια γνωστή περσόνα στον χώρο της μόδας, του μακιγιάζ και γενικότερα των influencer. Οι συνεργασίες της με μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως ειναι οι Yves Saint Laurent, Dior, Armani Beauty και Casablanca το αποδεικνύουν άλλωστε. Βάση της είναι το Λονδίνο, ωστόσο όπως φαίνεται δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκεται στην Βαρκελώνη για χάρη της Μπάρτσελονα και προφανώς του Ισπανού άσου.

Θυμίζουμε οτι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ESPN οΛαμίν Γιαμάλ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, παρά την τεράστια φήμη και τα εκατομμύρια που έχει ήδη κερδίσει από το ποδόσφαιρο.

«Κάνω ό,τι κάνει κάθε 18χρονος: κάνω παρέα με τους φίλους μου, προσέχω τον αδερφό μου, παίζω PlayStation, πάω βόλτες. Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και να ζω τη ζωή μου… Όταν είμαι στο γήπεδο, δίνω τα πάντα, αλλά όταν βγαίνω, αποσυνδέομαι από το ποδόσφαιρο όσο περισσότερο γίνεται».

