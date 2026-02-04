sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2: Πρόκριση στα ημιτελικά με Γιαμάλ και Αραούχο
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026

Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2: Πρόκριση στα ημιτελικά με Γιαμάλ και Αραούχο

Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από την έδρα της Αλμπαθέτε και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας αφήνοντας εκτός την ομάδα που απέκλεισε τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Θέση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας έκλεισε η Μπαρτσελόνα που επικράτησε σε νοκ-άουτ ματς με 2-1 στην έδρα της Αλμπαθέτε. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πήρε το μάθημα από το πάθημα της Ρεάλ, αν και στο φινάλε κινδύνεψε με ισοφάριση από τους μαχητικούς γηπεδούχους που παλεύουν για τη σωτηρία τους στη δεύτερη κατηγορία.

Οι Καταλανοί κατέβηκαν με βασικούς κατά βάση, αλλά δυσκολεύτηκαν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Η Αλμπαθέτε ήταν επικίνδυνη κάθε φορά που περνούσε τη σέντρα μέχρι που στο 38′ ο Γιαμάλ με άψογο τελείωμα από ασίστ του Ντε Γιονγκ έκανε το 0-1.

Στο 56′ ο Αραούχο με κεφαλιά από κόρνερ έγραψε το 0-2 και φάνηκε πως το παιχνίδι τελείωσε κάπου εκεί. Όσο όμως η Μπάρτσα δεν έβαζε τρίτο γκολ, η Αλμπαθέτε ήλπιζε και στο 86′ ο Μορένο τρομερή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ μείωσε σε 1-2. Νωρίτερα είχε σκοράρει και ο Μπετανκόρ, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 90′ ο Φεράν σκόραρε από κοντά, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ και στο 90+3′ ο Μαρτίν έσωσε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Γκάμεθ, γλιτώνοντας την Μπαρτσελόνα από μεγάλες περιπέτειες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Αλμπαθέτε – Μπαρτσελόνα 1-2
04/02 22:00 Αλαβές – Σοσιεδάδ
04/02 22:00 Βαλένθια – Αθλέτικ
05/02 22:00 Μπέτις – Ατλέτικο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 3-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Ασπιρίνες (vid)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε εύκολα με 3-0 την Ζανκτ Πάουλι και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας μια εβδομάδα πριν από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
