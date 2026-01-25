Μπαρτσελόνα – Οβιέδο 3-0: Τριάρα και ξανά στην κορυφή οι Καταλανοί

Επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή για την Μπαρτσελόνα! Μετά την απρόσμενη ήττα από τη Σοσιεδάδ, η ομάδα του Χάνσι Φλικ τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο κόντρα στην Οβιέδο, αλλά στο δεύτερο φόρτσαρε και επικράτησε με 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Το πρώτο μέρος ήταν κακό και με ελάχιστες καλές στιγμές. Ο Λεβαντόφσκι είχε δύο ευκαιρίες για τους Καταλανούς και ο Χασάν μία για τους φιλοξενούμενους, με τα γκολ να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 52′ ο Όλμο με ωραίο διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 ενώ στο 57′ ο Ραφίνια έκλεψε και βγήκε τετ α τετ για να γράψε το 2-0 με λόμπα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Γιαμάλ με απίθανο γυριστό. Στο 90+5′ έχασε ευκαιρία σε τετ α τετ ο Λεβαντόφσκι και το σκορ δεν άλλαξε.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο (59’ Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Μαρτίν (46’ Κουντέ), Έρικ Γκαρσία, Ντε Γιονγκ, Κασαδό, Ραφίνια (59’ Φερμίν), Όλμο (74’ Μπερνάλ), Γιαμάλ (77’ Μπαρντάτζι), Λεβαντόφσκι

Οβιέδο: Εσκανδέλ, Χάβι Λόπεθ, Κάρμο, Κόστας, Αχιχάδο (65’ Φονσέκα), Κολομπάτο (82’ Μπρέκαλο), Σιμπό, Χασάν (82’ Καθόρλα), Βίνιας (82’ Μπόρμπας), Ρέινα (65’ Βιδάλ), Σάιρα

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/01)

Λεβάντε-Έλτσε 3-2

Σάββατο (24/01)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα 1-3

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

Κυριακή (25/01)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0

Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 3-0

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (30/01)

(22:00) Εσπανιόλ-Αλαβές

Σάββατο (31/01)

(15:00) Οβιέδο-Τζιρόνα

(17:15) Οσασούνα-Βιγιαρεάλ

(19:30) Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης

(22:00) Έλτσε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή (01/02)

(15:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο

(17:15) Μπέτις-Βαλένθια

(19:30) Χετάφε-Θέλτα

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Δευτέρα (02/02)

(22:00) Μαγιόρκα-Σεβίλλη