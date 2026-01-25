Μπαρτσελόνα – Οβιέδο 3-0: Τριάρα και ξανά στην κορυφή οι Καταλανοί
Για ένα ημίχρονο η Οβιέδο έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα που στο δεύτερο ανέβασε στροφές, επικράτησε εύκολα με 3-0 και έπιασε ξανά κορυφή.
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Επιστροφή στις νίκες και στην κορυφή για την Μπαρτσελόνα! Μετά την απρόσμενη ήττα από τη Σοσιεδάδ, η ομάδα του Χάνσι Φλικ τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο κόντρα στην Οβιέδο, αλλά στο δεύτερο φόρτσαρε και επικράτησε με 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga.
Το πρώτο μέρος ήταν κακό και με ελάχιστες καλές στιγμές. Ο Λεβαντόφσκι είχε δύο ευκαιρίες για τους Καταλανούς και ο Χασάν μία για τους φιλοξενούμενους, με τα γκολ να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο 52′ ο Όλμο με ωραίο διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 ενώ στο 57′ ο Ραφίνια έκλεψε και βγήκε τετ α τετ για να γράψε το 2-0 με λόμπα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Γιαμάλ με απίθανο γυριστό. Στο 90+5′ έχασε ευκαιρία σε τετ α τετ ο Λεβαντόφσκι και το σκορ δεν άλλαξε.
Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο (59’ Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Μαρτίν (46’ Κουντέ), Έρικ Γκαρσία, Ντε Γιονγκ, Κασαδό, Ραφίνια (59’ Φερμίν), Όλμο (74’ Μπερνάλ), Γιαμάλ (77’ Μπαρντάτζι), Λεβαντόφσκι
Οβιέδο: Εσκανδέλ, Χάβι Λόπεθ, Κάρμο, Κόστας, Αχιχάδο (65’ Φονσέκα), Κολομπάτο (82’ Μπρέκαλο), Σιμπό, Χασάν (82’ Καθόρλα), Βίνιας (82’ Μπόρμπας), Ρέινα (65’ Βιδάλ), Σάιρα
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (23/01)
Λεβάντε-Έλτσε 3-2
Σάββατο (24/01)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα 1-3
Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2
Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
Κυριακή (25/01)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 3-0
(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα
(22:00) Αλαβές-Μπέτις
Δευτέρα (26/01)
(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (22ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (30/01)
(22:00) Εσπανιόλ-Αλαβές
Σάββατο (31/01)
(15:00) Οβιέδο-Τζιρόνα
(17:15) Οσασούνα-Βιγιαρεάλ
(19:30) Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης
(22:00) Έλτσε-Μπαρτσελόνα
Κυριακή (01/02)
(15:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο
(17:15) Μπέτις-Βαλένθια
(19:30) Χετάφε-Θέλτα
(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ
Δευτέρα (02/02)
(22:00) Μαγιόρκα-Σεβίλλη
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.
- Τα γκολ των σέντερ φορ και το no goal του Μπενίτεθ
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
- Η απλή μέθοδος των τριών (σε δύο ντέρμπι)
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 18ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την 18η αγωνιστική (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις