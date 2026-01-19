Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Νέο δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας της Primera Divsion, καθώς η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε της Μπαρτσελόνα, στο Σαν Σεμπαστιάν, με 2-1 και την υποχρέωση στην 3η της ήττα στο πρωτάθλημα!

Δείτε εδώ τα highlights

Μετά το αποτέλεσμα αυτό οι Καταλανοί έμειναν στους 49 βαθμούς και η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε το Σάββατο (17/1) της Λεβάντε με 2-0, έστω και αγχωτικά, πλησίασε στον πόντο τη μεγάλη της αντίπαλο!

Τίποτα δεν «έπιανε» απόψε για την ομάδα του Χανσι Φλικ καθώς κάθε καλή προσπάθεια των «Μπλαουγκράνα» είτε σταματούσε στα δοκάρια (48′, 49′ Όλμο, 84′ Κουντέ και 90+3′ Ράσφορντ), είτε στον τερματοφύλακα της Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο που ήταν εξαιρετικός και στα δύο ημίχρονα. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω για τη Μπαρτσελόνα είχε επιπλέον και δύο ακυρωθέντα γκολ μετά από χρήση του VAR (7′ Φερμίν, 27′ Γιαμάλ).

Συγκεκριμένα οι άνοιξαν το σκορ στο 32′, χάρη στο δυνατό σουτ του Ογιαρθάμπαλ, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να νικήσουν για μία και μοναδική φορά τον Ρεμίρο στο 70ό λεπτό με την κεφαλιά του Ράσφορντ στο 70′ (είχε μπει στο ματς στο 63′).

Η Σοσιεδάδ όχι απλά απάντησε, αλλά το έκανε σχεδόν με τη… σέντρα (71′), όταν μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Γκαρθία, ο Γουέδες σκόραρε με ένα ασύλληπτο σουτ για το 2-1! Παρά την αποβολή του Σολερ στο 88′ για τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε ούτε καν να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, έχοντας και 4ο δοκάρι στις καθυστερήσεις με τον Ράσφορντ!

Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Αραμπούρου, Μαρτίν, Θουμπελδία, Γκόμεθ (69′ Μουνιόθ), Κούμπο (69′ Μπαρενετσέα), Τουριέντες (58′ Γκοροτατσέγκι), Σολέρ, Μέντεθ (58′ Οντριοθόλα), Γκέντες, Ογιαρθάμπαλ

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρθία, Κουντέ (85′ Μπάρντζι), Κουμπαρσί (85′ Μαρτίν), Ε. Γκαρθία, Μπαλντέ (62′ Κανσέλο), Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Όλμο (63′ Ράσφορντ), Γιαμάλ, Τόρες (62′ Λεβαντόφσκι), Λόπεθ.

Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής στην Primera Division

Παρασκευή (16/01)

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2

(45’+3′ πεν, 90’+3′ πεν. Βανάτ)

Σάββατο (17/01)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0

(58′ Εμπαπέ, 65′ Ασένθιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2

(5′, 42′, 69′ πέν. Μουρίκι – 8′ Γκόμες, 45′ Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Οβιέδο 3-2

(45′, 75′ Μπούντιμιρ, 90’+3 Μουνιόθ – 40′ Βίνας, 68′ Ρέινα)

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0

(57′ Ρουίμπαλ, 83′ Φορνάλς)

Κυριακή (18/01)

Χετάφε-Βαλένθια 0-1

(84′ Γκαγιά)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 1-0

(48′ Σέρλοθ)

Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 3-0

(40′ Καρέιρα, 54′ πέν. Σαραγόσα, 79′ Ρουέδα)

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 2-1

(32′ Ογιαρθάμπαλ, 71′ Γουέδες – 70′ Ράσφορντ)

Δευτέρα (19/01)

(22:00) Έλτσε-Σεβίλλη

Η βαθμολογία της Primera Division σε 20 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (21ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/01)

(22:00) Λεβάντε-Έλτσε

Σάββατο (24/01)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

(17:15) Βαλένθια-Εσπανιόλ

(19:30) Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(22:00) Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή (25/01)

(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα

(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε