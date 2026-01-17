Να συνέλθει από το σοκ του αποκλεισμού στο Κύπελλο από την Αλμπαθέτε, αλλά και το χαμένο Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα προσπαθεί η Ρεάλ και μόνο εύκολο δεν είναι. Το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 2-0 της Λεβάντε στο Μπερναμπέου για την 20η αγωνιστική της La Liga, ωστόσο η ένταση δεν έλειψε.

Τόσο πριν το παιχνίδι κατά την παρουσίαση των ομάδων όσο και στο ημίχρονο που δεν είχαμε σκορ, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα οπαδών της Ρεάλ, ενώ αρκετοί κουνούσαν και μαντήλια. Μια κίνηση που γίνεται στα ισπανικά γήπεδα από τους φιλάθλους προκειμένου να δείξουν την… πόρτα της εξόδου από την ομάδας του στον παράγοντα ή τους παίκτες που δεν συμπαθούν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδέκτης ήταν ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεθ στον οποίο οι Μαδριλένοι οπαδοί χρεώνουν την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία, ο οποίος είχε έρεισμα στον κόσμο της ομάδας. ««Φλορεντίνο, παραιτήσου!», ήταν λοιπόν το σύνθημα εναντίον του.

Όλα αυτά τη στιγμή που σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει το καλοκαίρι τους Γιουγκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ!

Οι αποδοκιμασίες ωστόσο δεν είχαν αποδέκτη μόνο τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και τους Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ, με τον πρώτο να θεωρείται επίσης από τους φιλάθλους υπαίτιος για την απομάκρυνση του Αλόνσο. Οι αποδοκιμασίες γίνονταν έντονες κάθε φορά που οι δυο τους ακουμπούσαν τη μπάλα.

Στον αντίποδα, ο Γκονζάλο ήταν εκείνος που όταν ακούστηκε το ονομά του από τα μεγάφωνα δέχθηκε το πιο θερμό χειροκρότημα.

Real Madrid fans at Santiago Bernabeu at half-time. Madness. 🤯 pic.twitter.com/bShyQ6DrHg — TC (@totalcristiano) January 17, 2026

Στο αγωνιστικό κομμάτι η Ρεάλ ήταν εμφανώς επηρεασμένη από εξελίξεις των τελευταίων ημέρων και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο, με το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Λεβάντε να κυλάει χωρίς γκολ. Εν τέλει στο 58′, έστω και με πέναλτι η «βασίλισσα» έκανε το 1-0 από την εκτέλεση του Εμπαμπέ, ενώ επτά λεπτά αργότερα (65′) ο Ασένσιο έκανε το 2-0, σκορ το οποίο έμεινε ως το τέλος.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Μαδρίτης έφτασε τους 48 βαθμούς, μετά τη 15η νίκη της, τη στιγμή που η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα έχει 49, αλλά και ματς λιγότερο, αυτό με τη Σοσιεδάδ εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής στη La Liga

Παρασκευή (16/01)

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2

(45’+3′ πεν, 90’+3′ πεν. Βανάτ)

Σάββατο (17/01)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0

(58’πεν. Εμπαμπέ 65′ Ασένσιο)

(17:15) Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(19:30) Οσασούνα-Οβιέδο

(22:00) Μπέτις-Βιγιαρεάλ

Κυριακή (18/01)

(15:00) Χετάφε-Βαλένθια

(17:15) Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές

(19:30) Θέλτα-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα

Δευτέρα (19/01)

(22:00) Έλτσε-Σεβίλλη

Η βαθμολογία στην Primera Division σε 20 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (21ης) αγωνιστικής στην Primera Division

Παρασκευή (23/01)

(22:00) Λεβάντε-Έλτσε

Σάββατο (24/01)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

(17:15) Βαλένθια-Εσπανιόλ

(19:30) Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(22:00) Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή (25/01)

(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα

(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε