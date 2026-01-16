Ρεάλ Μαδρίτης: Το τέλος του Αλόνσο ανοίγει τον δρόμο για τον Βινίσιους

Ο δρόμος είναι ανοιχτός για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για νέο συμβόλαιο μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και του Βινίσιους καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο είναι στο σπίτι του! Το τέλος του Αλόνσο αύξησε και τις πιθανότητες παραμονής του Βραζιλιάνου άσου, όμως μην νομίσετε ότι τα πράγματα είναι εύκολα.

Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους έχουν… απόσταση 10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης απέρριψε ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ζητώντας 30 εκατ. ευρώ, όμως στη Ρεάλ Μαδρίτης το σκέφτονται και το πιο πιθανό είναι να του προτείνουν απολαβές σε στιλ Εμπαπέ, δηλαδή με πριμ επίτευξης στόχων.

Όλα δείχνουν ότι στις επαφές που θα ξεκινήσουν ξανάι θα υπάρχει καλύτερη διάθεση. Το συμβόλαιο του Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης λήγει το 2027 και ο παίκτης είχε θέμα με τον τέως προπονητή Τσάμπι Αλόνσο. Σύμφωνα με το ESPN, η επέκταση του συμβολαίου ήταν αδύνατη όσο ο Αλόνσο ήταν προπονητής της Ρεάλ. Ο προπονητής απολύθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ήττα στον τελικό του ισπανικού Super Cup από την Μπαρτσελόνα.

Το γυαλί μεταξύ Αλόνσο-Βινίσιους είχε ραγίσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο Βραζιλιάνος δεν ξέχασε ότι αποκλείστηκε από τον ημιτελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2025, και η κατάσταση ξέφυγε πολύ όταν ο Βίνι εξερράγη δημόσια κατά τη διάρκεια του Clásico τον Οκτώβριο, όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα μετά την αντικατάστασή του. Μετά τα ψιλοβρήκαν, όμως η κόντρα υπέβοσκε.

Αν δεν βρεθεί λύση για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου με τον Βινίσιους, η Ρεάλ δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει χωρίς ανταλλάγματα. Ετσι αναμένεται να εξετάσει την πώλησή του το προσεχές καλοκαίρι, καθώς αν τον βγάλει στο «σφυρί» αναμένεται να προκύψει ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Βινίσιους είναι ένας από τους πιο συζητημένους παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για τη Χρυσή Μπάλα του 2024. Ωστόσο, η σχέση του με τον Αλόνσο έπληξε σοβαρά κάθε πιθανότητα επίτευξης νέας συμφωνίας με την Ρεάλ, όμως η σελίδα έχει αλλάξει και αναμένονται (θετικές ή αρνητικές εξελίξεις). Το βασικό εμπόδιο εξακολουθεί να είναι το οικονομικό. Αρχικά, οι συζητήσεις είχαν προγραμματιστεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά με τον Αλόνσο εκτός, η Ρεάλ θέλει να κινηθεί νωρίτερα και να εξαλείψει την αβεβαιότητα.