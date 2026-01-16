Καταδίκες στην Ισπανία για ρατσιστικές επιθέσεις στον Βινίσιους

Ένα ακόμη περιστατικό ρατσιστικής επίθεσης κατά του Βινίσιους απασχόλησε το ποδόσφαιρο της Ισπανίας και έλαβε χώρα πριν από τον εκτός έδρας αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλμπαθέτε, την Τετάρτη (14/1), για τη φάση των «16» του Copa del Rey. Ο Βινίσιους δέχθηκε ρατσιστικές προσβολές καθώς ξεκίνησε βασικός στο ντεμπούτο το Αλβάρο Αρμπελάο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ως γνωστόν η ομάδα του γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από τη διοργάνωση.

Η αντίδραση της La Liga ήταν άμεση και μπήκε ασπίδα στον Βινίσιους. Πιο συγκεκριμένα καταδίκασε δημόσια τις ρατσιστικές προσβολές εναντίον του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ. Η οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Από τη La Liga καταδικάζουμε κάθε ρατσιστική προσβολή. Εντός και εκτός γηπέδου, δεν υπάρχει χώρος για μίσος. Βίνι Τζούνιορ, η La Liga είναι μαζί σου», αναφέρει, ενώ η αντίδραση συνοδευόταν και από το αντιρατσιστικό σύνθημα.

Ο Βινίσιους έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες ρατσιστικές επιθέσεις στην Ισπανία, με αρκετές υποθέσεις να οδηγούν σε καταδίκες και παράλληλα, και με τη βούλα των δικαστηρίων να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα μίσους. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι μια απόφαση του Ιουνίου 2024, στην οποία τρεις οπαδοί της Βαλένθια καταδικάστηκαν σε οκτάμηνη φυλάκιση για προσβολές κατά τη διάρκεια αγώνα της La Liga στο «Μεστάγια», όπως και μια απόφαση του Μαΐου 2025 του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Βαγιαδολίδ που καταδίκασε πέντε άτομα σε ένα έτος έκαστο για προσβολή στο Στάδιο Χοσέ Θορίγια το 2022, στην έδρα της Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Άλλες καταδίκες: Τον Ιούνιο του 2025, τέσσερις οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης παραδέχτηκαν ότι κρέμασαν ένα ομοίωμα του Βινίσιους τον Ιανουάριο του 2023, με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν ποινές με αναστολή, πρόστιμα, αποκλεισμοί από το γήπεδο και περιοριστικά μέτρα μετά από συμφωνίες ενοχής.