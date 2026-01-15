Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Το έπαθε κι αυτό η Ρεάλ! Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της η Αλμπαθέτε, που παλεύει να παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, νίκησε με 3-2 τη «Βασίλισσα» και την άφησε εκτός Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, που πέτυχε δύο τρομερά γκολ και έδωσε μία ιστορική πρόκριση στην ομάδα του.

Η Ρεάλ είχε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτή που άνοιξε το σκορ ήταν η Αλμπαθέτε. Στο 42′ συγκεκριμένα, ο Βιγιάρ με κεφαλιά από κόρνερ έκανε το 1-0, αλλά στο 45+3′ ο Μασταντουόνο ισοφάρισε σε 1-1 με κοντινή προβολή μετά από ευκαιρία του Ασένθιο.

Οι γηπεδούχοι όμως δεν λύγισαν και έπαιξαν στα ίσια το ματς και στο δεύτερο μέρος. Στο 80′ είχαν δοκάρι μάλιστα σε διπλή μεγάλη ευκαιρία και στο 82′ ο Μπετανκόρ, που είχε περάσει αλλαγή νωρίτερα, έκανε το 2-1 με τρομερό σουτ. Η Ρεάλ πίεσε στο τέλος και έφτασε στο 2-2 με κεφαλιά του Γκονθάλο από κόρνερ στο 90+1′.

Και εκεί που πολλοί πίστεψαν πως η «Βασίλισσα» γλίτωσε το κάζο και θα πήγαινε το ματς στην παράταση, ήρθε και πάλι ο Μπετανκόρ. Ο έμπειρος επιθετικός πήρε την μπάλα από μία βαθιά μπαλιά, μπήκε στην περιοχή κι αφού είδε το πρώτο του σουτ να κοντράρει, με το δεύτερο άφησε άγαλμα τον Λούνιν για το 3-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Το πανόραμα της φάσης των «16» του Copa del Rey:

Λα Κορούνια – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Ντεπορτίβα Λεονέσα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4 (παρ. κ.α. 3-3)

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)

Αλαβές – Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Μπέτις – Ελτσε 2-1

Μπούργος – Βαλένθια (15/1)

Ράσινγκ Κλουμπ – Μπαρτσελόνα (15/1)