Κλοπ: «Με εξέπληξε η απόλυση του Αλόνσο» – Τι είπε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα σενάρια για το μέλλον του

Ο Γιούργκεν Κλοπ φέρεται να είναι ο «ευσεβής πόθος» του Φλορεντίνο Πέρεθ για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γερμανό τεχνικό ωστόσο να διαψεύδει τα δημοσιεύματα.

Ο Κλοπ τοποθετήθηκε για την φημολογία που έχει αναπτυχθεί και τόνισε πως το τηλέφωνό του δεν χτύπησε απο την Μαδρίτη, ενώ δήλωσε πως έμεινε έκπληκτος από την απομάκρυνση Αλόνσο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κλοπ:

«Στην πραγματικότητα, ναι, χτύπησε το τηλέφωνο μου, αλλά όχι από τη Μαδρίτη. Έμεινα έκπληκτος, αυτό είναι αλήθεια – πραγματικά έκπληκτος. Μετά μερικοί άνθρωποι μου έστειλαν μήνυμα και απάντησα με διάφορα emoji. Ωστόσο, υπήρξαν σίγουρα μερικοί άνθρωποι που θεώρησαν ότι έπρεπε να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μου για αυτό. Η απόλυση του Αλόνσο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμένα και δεν έχει προκαλέσει τίποτα μέσα μου.

Η αγορά της προπονητικής αναταράσσεται και δεν είναι τόσο άσχημο να τα βιώνεις όλα αυτά από την οπτική γωνία ενός παρατηρητή και να μην σκέφτεσαι τι μπορεί να σημαίνει για τον εαυτό σου, γιατί βρίσκεσαι στο σωστό μέρος.

Αν ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια στη Λεβερκούζεν έχει δείξει πόσο εξαιρετικό προπονητικό ταλέντο είναι – και νομίζω ότι στην ηλικία του και με τον αριθμό των δουλειών που έχει κάνει, μπορεί κανείς να το πει αυτό – αναγκαστεί στη συνέχεια να φύγει από τη Ρεάλ μόλις έξι μήνες αργότερα, αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Από την άλλη, οι προσδοκίες στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προφανώς τεράστιες. Το να παίρνεις μια τέτοια απόφαση εν μέσω έντασης, μετά την ήττα στον τελικό κυπέλλου από την Μπαρτσελόνα, λέει πολλά».