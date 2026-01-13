Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πρώτο στόχο τον Κλοπ – Στη λίστα και ο Μαρέσκα

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο ολοκληρώθηκε αιφνιδιαστικά, έπειτα από μόλις έξι μήνες παρουσίας του Ισπανού στον πάγκο της ομάδας.

Η διοίκηση της «βασίλισσας» και ο Αλόνσο συμφώνησαν από κοινού για τη λύση του συμβολαίου τους, μια εξέλιξη που ήρθε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ήττα με 3-2 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ. Η αποχώρηση του Ισπανού τεχνικού προκάλεσε αίσθηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ισπανίας.

Ωστόσο, ο Άλβαρο Αρμπελόα που ανέλαβε τη Ρεάλ ως υπηρεσιακός δεν πρόκειται να παραμείνει ως πρώτος και ήδη η βασίλισσα ψάχνεται για τον αντικαταστάτη του Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του foot mercato, ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει εδώ και καιρό ως βασικό στόχο τον Γιούργκεν Κλοπ. Ο 58χρονος Γερμανός, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ το 2024 ανέλαβε πόστο διευθυντή ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull, παραμένει ένας διακαής πόθος για τον ισχυρό άνδρα των «μερένγκες».

Παρότι ο CEO της Λειψίας, Όλιβερ Μίντσλαφ, δήλωσε πρόσφατα ότι ο Κλοπ τιμά το συμβόλαιό του, το όνομά του εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας.

Παράλληλα, οι Μαδριλένοι εξετάζουν και την περίπτωση του Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός τεχνικός, που αποχώρησε πρόσφατα από την Τσέλσι, θεωρείται μια εναλλακτική λύση με σημαντική προοπτική για τον πάγκο της ομάδας.