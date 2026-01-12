Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Η οδυνηρή ήττα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ με 3-2 από τη Μπαρτσελόνα το βράδυ της Κυριακής (11/1) στη Σαουδική Αραβία, αποτέλεσε και το τελευταίο παιχνίδι του Τσάμπιο Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) η «βασίλισσα» ανακοίνωσε με διαφορά λίγων λεπτών την απόλυσή του και την πρόσληψη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Άλβαρο Αρμπελόα με θητεία στις «μικρές» ομάδες των Μαδριλένων.

Από εκεί και πέρα εδώ και αρκετό καιρό ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν στην «πόρτα της εξόδου» και είχε μπει στη λογική του… μένω – φεύγω από παιχνίδι σε παιχνίδι, αναλόγως αποτελέσματος.

Εν τέλει το αποτέλεσμα που του στοίχισε τη θέση προήλθε από τη μεγάλη αντίπαλο Μπαρτσελόνα σε ένα παιχνίδι που έδινε τίτλο, αυτόν του Σούπερ Καπ. Οι Μαδριλένοι αν και έκαναν μεγάλη προσπάθεια να κατακτήσουν την κούπα, έχοντας ηγέτη τον Βινίσιους, τελικά υπέκυψαν απέναντι στους «Μπλαουγκράνα».

Στην ανακοίνωσή της για τη λύση της συνεργασίας με τον Αλόνσο η Ρεάλ αναφέρει ότι έγινε κοινή συναινέσει. Αναλυτικά:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να ανακοινώσει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα φέρει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλένων, επειδή είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πάντα εκπροσωπούσε τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το προπονητικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους όλο αυτό το διάστημα και να τους ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».

Η ανάρτηση της Ρεάλ για την απόλυση του Αλόνσο

Official Announcement: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 12, 2026

Όσον αφορά τον 42χρονο Αρμπελόα πραγματοποίησε σημαντική καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ξεκινώντας από τη Σαραγόσα και τις μικρές ακαδημίες της Σαραγόσα και της Ρεάλ για να αγωνιστεί ως άνδρα πλέον για αρκετά χρόνια στην «βασίλισσα» (2004-05 και 2009-2016), αλλά και στις Λίβερπουλ, Λα Κορούνια και Γουέστ Χαμ.

Ως προπονητής δεν έχει ιδιαίτερη πείρα έχοντας κάτσει στον πάγκο των «μικρών» ομάδων της Ρεάλ.

Η ανακοίνωση των Μαδριλένων αναφέρει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης CF θα ήθελε να ανακοινώσει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κερδίζοντας το πρωτάθλημα, την Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής της Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρέμιερ Λιγκ, Κύπελλο Ισπανίας και Κύπελλο Πρωταθλητριών) και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως παίκτης, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας μεταξύ 2009 και 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 τίτλο LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, στην οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και 2 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Αγωνίστηκε 56 φορές».

Η ανάρτηση για την πρόσληψη του Αρμπελόα