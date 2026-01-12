Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Είναι 7 Δεκεμβρίου του 2025 και η Ρεάλ Μαδρίτης χάνει στο «Μπερναμπέου» με 0-2 από τη Θέλτα. Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται ήδη σε αμφισβήτηση καθώς το προηγούμενο διάστημα έχουν μαζευτεί αρκετά αρνητικά αποτελέσματα σε πρωτάθλημα και Champions League. Εξάλλου δεν μιλάμε για ένα εύκολο κλαμπ. Και δύο σερί γκέλες είναι αρκετές για να έρθουν τα πάνω-κάτω.

Στις 12 Ιανουαρίου του 2026, έναν μήνα σχεδόν αργότερα δηλαδή, η Ρεάλ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό. Εκείνον που ήρθε με μεγάλες προσδοκίες μόλις το περασμένο καλοκαίρι έχοντας ως παράσημο την εξαιρετική του δουλειά στη Λεβερκούζεν με την οποία κατέκτησε αήττητο νταμπλ τη σεζόν 2023-24. Μία σπουδαία προσωπικότητα για τον σύλλογο, με τον οποίο κατέκτησε τα πάντα ως ποδοσφαιριστής.

«Η αντίστροφη μέτρηση του Τσάμπι Αλόνσο είχε ξεκινήσει μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα»

Ως προπονητής όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη που σύμφωνα με την «AS» ήταν προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Με την επιστροφή της ομάδας από την Τζέντα και την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ από την Μπαρτσελόνα, η απόφαση είχε ουσιαστικά παρθεί.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο CEO του κλαμπ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, συναντήθηκαν με τον Τσάμπι Αλόνσο και μετά από συζήτηση κατέληξαν ότι καλύτερο θα είναι να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Κατά κάποιον τρόπο τον… παραίτησαν δηλαδή, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας.

Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη; Η «AS» τους καταγράφει σε ρεπορτάζ της και δεν είναι και λίγοι. Αρχικά, ο Πέρεθ του καταλόγιζε μεγάλες ευθύνες για τη φυσική κατάσταση της ομάδας και τους πολλούς τραυματισμούς. Φέρεται μάλιστα να του είχε ζητήσει να προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές/προσθήκες στο ιατρικό επιτελείο και στους βοηθούς του ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

Επίσης οι σχέσεις του Αλόνσο με σημαντικούς παίκτες της ομάδας δεν ήταν καθόλου καλές. Αποκορύφωμα βέβαια τα όσα έχουν γίνει με τον Βινίσιους που μάλλον δεν στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα με την αποχώρηση του Αλόνσο. Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως είχε χάσει τα αποδυτήρια και ο Πέρεθ πίστευε πως πλέον δεν είναι ικανός να γυρίσει την κατάσταση.

Σημειώνεται επίσης πως δεν άρεσε καθόλου η συμπεριφορά του στο Σούπερ Καπ. Μάλωσε με τον Σιμεόνε στον ημιτελικό, μάλωσε με τον Φλικ στον τελικό και γενικά έβγαζε μία ένταση που δεν έκανε καλό στην ομάδα. Σαν να είχε χάσει και ο ίδιος την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις δυνατότητές του.

Όλα αυτά, οδήγησαν στο τέλος του από τον πάγκο της Ρεάλ αν και είχε συμβόλαιο ως το 2028. Παρεμπιπτόντως, την είδηση λέγεται πως την έμαθαν από τα ΜΜΕ οι παίκτες. Έτσι, ο Αλόνσο αποχωρεί μετά από 28 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 5 ήττες, 3 ισοπαλίες, 61 γκολ υπέρ, 30 κατά και τη «Βασίλισσα» στο -4 από την κορυφή του πρωταθλήματος όπου βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Και τώρα το βάρος πέφτει στις πλάτες του Αρμπελόα…