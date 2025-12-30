Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Η τεράστια επιτυχία του Γιούργκεν Κλοπ στην Λίβερπουλ ήταν αναμφισβήτητη και ο Γερμανός προπονητής έγραψε ιστορία στον «πάγκο» των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο Κλοπ απολάμβανε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των οπαδών της ομάδας του λιμανιού αλλά και της διοίκησης του συλλόγου, αλλά αποφάσισε ν’ αποχωρήσει πριν από δυο χρόνια από το Άνφιλντ.

Ο 58χρονος τεχνικός είναι επικεφαλής ποδοσφαίρου στο γκρουπ ομάδων της Red Bull αλλά το όνομα του βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, για πάγκους μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Πριν από έναν περίπου μήνα, ο ισπανικός Τύπος αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ θα ήθελε να δει τον Κλοπ στον πάγκο της «βασίλισσας», καθώς θεωρεί πως ο Γερμανός προπονητής είναι αυτός που θα σημάνει την αναγέννηση της ισπανικής ομάδας.

Σήμερα, ο αγγλικός Τύπος φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα νέο «σενάριο» με πρωταγωνιστή τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, αναφέροντας πως η Τότεναμ θα ήταν διατεθειμένη να προσφέρει γη και ύδωρ στον έμπειρο τεχνικό, προκειμένου ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λονδίνου.

Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι Spurs έχουν την δυνατότητα, όχι μόνο να προφέρουν ένα μυθικό συμβόλαιο στον Γερμανό τεχνικό, αλλά να διαθέσουν στον Κλοπ κι ένα τεράστιο μεταγραφικό μπάτζετ για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας.

Ο Κλοπ αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα «κυκλοφόρησαν» περί ενδιαφέροντος των πρωτευουσιάνων, αλλά δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από την δήλωση που είχε κάνει για την Λίβερπουλ και το ενδεχόμενο επιστροφής στην Πρέμιερ Λιγκ.

«Είναι τέτοια η σχέση μου με το club που δεν θα μπορούσα ποτέ να δουλέψω σε άλλη ομάδα στην Αγγλία. Δεν έχει περάσει ποτέ σαν σκέψη από το μυαλό μου και μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Αγαπώ την Λίβερπουλ, αγαπώ τους οπαδούς της ομάδας και μου είναι αδύνατον να σκεφτώ το ενδεχόμενο να εργαστώ στον πάγκο άλλης ομάδας στην Πρέμιερ Λιγκ», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

Και μιας κι αναφερθήκαμε στην δήλωση που είχε κάνει ο Γερμανός προπονητής, έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι τον περασμένο μήνα, τα γραφεία στοιχημάτων έδιναν πρώτο φαβορί τον Γερμανό για τον πάγκο των «κόκκινων», σε περίπτωση που η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας αποφάσιζε την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε μ’ ένα ρεαλιστικό «σενάριο» αν και μέχρι στιγμής ο Ολλανδός τεχνικός έχει αποφύγει την απόλυση από το Άνφιλντ.

Αν πάντως απομακρυνθεί, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το όνομα του Κλοπ θα είναι πρώτο στην λίστα των διοικούντων την Λίβερπουλ.