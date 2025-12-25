Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Κλοπ – Μπορεί να επιστρέψει στους πάγκους;

Ο διευθύνων σύμβουλος της Λειψίας, Όλιβερ Μίντζλαφ, μίλησε σε συνέντευξή του στην «Sport Bild» για την άφιξη του Κλοπ στον όμιλο της «Red Bull» και αποκάλυψε ότι ο Γερμανός προπονητής δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του:

«Βοήθησε την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και βρήκε μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της παροχής υποστήριξης στο γήπεδο και της ανάσας που έδινε στους συλλόγους.», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ο Γιούργκεν Κλοπ υπέγραψε μαζί μας ως ελεύθερος. Νιώθει σαν στο σπίτι του μαζί μας και έχει ήδη μάθει τόσα πολλά εδώ. Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του και η δέσμευσή του απέναντί ​​μας είναι σαφής».

Τι ισχύει με την επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους και το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης

Τις προηγούμενες εβδομάδες, Μέσα στο εξωτερικό ανέφεραν πως η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Γιούρκεν Κλοπ.

Η «Marca» ανέφερε πως ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει στα σχέδια του τον Γιούργκεν Κλοπ για να πάρει τη θέση του Αλόνσο, αλλά ο Γερμανός, που άφησε τη Λίβερπουλ και είναι πλέον επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, δεν πρόκειται να επιστρέψει στους πάγκους, όπως ξεκαθάρισε ο ατζέντης του, Ολιβερ Μίντζλαφ, μιλώντας στο Sport Mediaset:

«Ο Γιούργκεν έχει πει πολλές φορές πως δεν σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο διάστημα στους πάγκους. Είναι αφοσιωμένος και παθιασμένος στη δουλειά του και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστεί με καμιά ομάδα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Στο μέλλον κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο».