Sky Sports: «Ζιντάν, Κλοπ και Αρμπελόα υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα είναι πολύ πιο σύντομη απ ότι άπαντες υπολόγιζαν. Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη των περισσότερων πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών του και παρότι μέχρι πρότινος η διοίκηση των «μερένγκες» τον στήριζε -τουλάχιστον δημόσια- τα αποτελέσματα της ομάδας του στο γήπεδο μάλλον δεν τον… βοηθούν.

Έτσι, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η φημολογία για τον επόμενο που θα αναλάβει τον πάγκο της «Βασίλισσας», η γερμανική έκδοση του Sky Sports, δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με τους τρεις πιθανότερους υποψήφιους. Μάλιστα, αν η Ρεάλ Μαδρίτης δεν νικήσει την Αλαβές στο επόμενο παιχνίδι της, ίσως οι εξελίξεις είναι άμεσες, σύμφωνα πάντα με τους Γερμανούς.

Οι τρεις υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ενώ λοιπόν ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να «σκανάρει» ήδη την αγορά, το Sky Sports DE τονίζει ότι στην κορυφή της λίστας του δεν είναι άλλος από τον θρύλο των «μερένγκες», Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει κατακτήσει 4 Champions League στη Μαδρίτη, ένα ως παίκτης και τρία ως προπονητής.

Έπειτα, στη σχετική λίστα ακολουθεί το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ, παρότι από την πλευρά του Γερμανού τεχνικού τονίζεται συνεχώς ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει προς το παρόν στους πάγκους – με εξαίρεση ίσως ομάδα που φοράει… κόκκινα. Τέλος, ένας ακόμη παλιός παίκτης της Ρεάλ είναι ο τρίτος υποψήφιος για τον πάγκο της, ο νυν προπονητής της Ρεάλ Καστίγια, δηλαδή της δεύτερης ομάδας του συλλόγου, Άλβαρο Αρμπελόα.