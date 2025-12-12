sports betsson
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Sky Sports: «Ζιντάν, Κλοπ και Αρμπελόα υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»
Ποδόσφαιρο 12 Δεκεμβρίου 2025 | 15:35

Sky Sports: «Ζιντάν, Κλοπ και Αρμπελόα υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»

Γερμανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει ποιοι είναι οι τρεις πιθανότεροι υποψήφιοι για την αντικατάσταση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα είναι πολύ πιο σύντομη απ ότι άπαντες υπολόγιζαν. Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως έχει χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη των περισσότερων πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών του και παρότι μέχρι πρότινος η διοίκηση των «μερένγκες» τον στήριζε -τουλάχιστον δημόσια- τα αποτελέσματα της ομάδας του στο γήπεδο μάλλον δεν τον… βοηθούν.

Έτσι, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η φημολογία για τον επόμενο που θα αναλάβει τον πάγκο της «Βασίλισσας», η γερμανική έκδοση του Sky Sports, δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ με τους τρεις πιθανότερους υποψήφιους. Μάλιστα, αν η Ρεάλ Μαδρίτης δεν νικήσει την Αλαβές στο επόμενο παιχνίδι της, ίσως οι εξελίξεις είναι άμεσες, σύμφωνα πάντα με τους Γερμανούς.

Οι τρεις υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ενώ λοιπόν ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να «σκανάρει» ήδη την αγορά, το Sky Sports DE τονίζει ότι στην κορυφή της λίστας του δεν είναι άλλος από τον θρύλο των «μερένγκες», Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει κατακτήσει 4 Champions League στη Μαδρίτη, ένα ως παίκτης και τρία ως προπονητής.

Έπειτα, στη σχετική λίστα ακολουθεί το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ, παρότι από την πλευρά του Γερμανού τεχνικού τονίζεται συνεχώς ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει προς το παρόν στους πάγκους – με εξαίρεση ίσως ομάδα που φοράει… κόκκινα. Τέλος, ένας ακόμη παλιός παίκτης της Ρεάλ είναι ο τρίτος υποψήφιος για τον πάγκο της, ο νυν προπονητής της Ρεάλ Καστίγια, δηλαδή της δεύτερης ομάδας του συλλόγου, Άλβαρο Αρμπελόα.

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Champions League 10.12.25

Champions League 10.12.25

Champions League 10.12.25

Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
Champions League 10.12.25

Champions League 10.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με τιμές 12.12.25

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

