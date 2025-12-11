sports betsson
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρεάλ και Σίτι: Οι απόλυτοι οικονομικοί κυρίαρχοι του ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:09

Ρεάλ και Σίτι: Οι απόλυτοι οικονομικοί κυρίαρχοι του ποδοσφαίρου

Ρεαλ Μαδρίτης και Σίτι ηγούνται στα έσοδα από χορηγίες και στη συνολική αξία συλλόγου.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Η οικονομική δύναμη των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων δεν αποτυπώνεται μόνο στο γήπεδο αλλά, πλέον, ακόμη πιο έντονα στα οικονομικά τους μεγέθη. Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Spobis, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες που αποκομίζουν τα περισσότερα έσοδα παγκοσμίως από τους κεντρικούς χορηγούς τους. Η Σίτι λαμβάνει 75 εκατ. ευρώ ετησίως από την Etihad Airways, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 70 εκατ. ευρώ από την Emirates.

Ωστόσο, η «βασίλισσα» κυριαρχεί απόλυτα σε ένα ακόμη πιο κρίσιμο πεδίο: τα έσοδα από χορηγίες εμφάνισης, φτάνοντας τα 260 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι των 212 εκατ. ευρώ της Σίτι. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που αντικατοπτρίζει το τεράστιο παγκόσμιο brand του συλλόγου.

Σύμφωνα με το ετήσιο report της Football Benchmark, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο πολύτιμος σύλλογος στον κόσμο, με αποτίμηση 5,953 δισ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 116% από το 2016. Αποτελεί επίσης τον μοναδικό μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο που έχει καταγράψει θετικό καθαρό αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας ακόμη και την περίοδο της πανδημίας.

Ο Renê Salviano, CEO της Heatmap, τονίζει ότι η αξία ενός συλλόγου συνδέεται σήμερα άμεσα με την παγκόσμια προβολή: «Οι χορηγοί επιδιώκουν να φαίνονται όπου υπάρχει διεθνής απήχηση. Με τη Ρεάλ και τη Σίτι να μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, τα παγκόσμια brands συρρέουν».

Ακριβώς πίσω από τη Ρεάλ ακολουθούν η Μάντσεστερ Σίτι, με αξία 4,854 δισ. ευρώ, και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 4,807 δισ. ευρώ. Οι ομάδες της Premier League κυριαρχούν στη δεκάδα, έχοντας έξι συλλόγους στο Top 10, επιβεβαιώνοντας την οικονομική ισχύ του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Thiago Freitas της Roc Nation Sports υπογραμμίζει ότι «είναι δύσκολο να εκθρονιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας σύλλογος με παράδοση, ιστορία και επιτυχίες που ξεπερνούν κάθε οικονομική δύναμη».

Κομβικό ρόλο στην απογείωση της αξίας του συλλόγου παίζει η ριζική ανακαίνιση του Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το νέο γήπεδο, πλήρως εκσυγχρονισμένο, έχει διπλασιάσει τα έσοδα ανά αγώνα και φιλοξενεί πλέον διοργανώσεις παγκόσμιας κλίμακας ακόμη και τον πρώτο αγώνα NFL στην ιστορία της Ισπανίας. Εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι το «νέο Μπερναμπέου» αποτελεί υπόδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής αξιοποίησης ενός αθλητικού χώρου.

Το Top 10 των σπουδαιότερων χορηγικών συμφωνιών περιλαμβάνει ακόμη τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Snapdragon, 70 εκατ.), την Άρσεναλ (Emirates, 58 εκατ.), τη Λίβερπουλ (Standard Chartered, 58 εκατ.), την Τότεναμ (AIA, 46 εκατ.), την Παρί Σεν Ζερμέν (Κατάρ, 70 εκατ.), τη Γιουβέντους (Jeep, 69 εκατ.) και την Μπάγερν Μονάχου (Telekom, 50 εκατ.). Στη Βραζιλία, η κορυφαία συμφωνία ανήκει στη Φλαμένγκο, με 60 εκατ. ευρώ από τη Betano.

Οι ειδικοί συμφωνούν: το ποδόσφαιρο είναι πλέον ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα, όπου οι ομάδες λειτουργούν ως πολυεθνικές εταιρείες με εμπορική απήχηση, τεχνολογικές επενδύσεις και αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη συνδυαστική δύναμη παράδοσης, παγκόσμιας εικόνας και καινοτομίας, παραμένει στην κορυφή και όπως φαίνεται, δύσκολα θα χάσει τη θέση της τα επόμενα χρόνια.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Business
AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο