06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Ρεάλ Σοσιεδάδ: Πρόληψη τραυματισμών με τεχνολογία κβαντικής έμπνευσης
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:57

Ρεάλ Σοσιεδάδ: Πρόληψη τραυματισμών με τεχνολογία κβαντικής έμπνευσης

Η τεχνητή νοημοσύνη «υπογράφει» τη νέα εποχή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τους τραυματισμούς παικτών και την πρόληψή τους

Γιώργος Μαζιάς
Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει δυναμικό ντεμπούτο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και η Ρεάλ Σοσιεδάδ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αλλαγής. Εμπνευσμένο από το οικοσύστημα κβαντικής τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο Σαν Σεμπαστιάν, το σύλλογο έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη donostiarra Multiverse Computing, μια από τις ταχύτερα ανερχόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη και στη La Liga.

Η Multiverse, που ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε έξι χρόνια εξελίχθηκε σε «μονόκερο» με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, ειδικεύεται στη συμπίεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και στη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών σε πραγματικές εφαρμογές. Η συνεργασία της με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ επιχειρεί να ενώσει τον κόσμο της καινοτομίας, της κβαντικής έρευνας και των data sciences με το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

Κεντρικό στοιχείο της σύμπραξης είναι το λογισμικό «Player Injury Risk Monitor by Singularity», ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εμπνευσμένο από τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Το εργαλείο συλλέγει και αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων: ιστορικό τραυματισμών, πραγματικό φορτίο προπονήσεων, λεπτά συμμετοχής, προσωπικές αξιολογήσεις των παικτών, ακόμη και εξωτερικές συνθήκες όπως ο καιρός ή τα ταξίδια. Με βάση αυτά, εντοπίζει μοτίβα κινδύνου και παράγει εξατομικευμένα προφίλ κινδύνου για κάθε παίκτη.

Όπως εξηγεί η διευθύντρια ανάπτυξης της εταιρείας, Ίραια Ιμπαρθάμπαλ, η τεχνητή νοημοσύνη υπολογίζει τον κίνδυνο τραυματισμού εξετάζοντας τη συσσώρευση σωματικής επιβάρυνσης στο χρόνο και τη συσχέτισή της με προηγούμενα περιστατικά. Η υπολογιστική καρδιά του συστήματος είναι ένα νευρωνικό δίκτυο για χρονοσειρές, εκπαιδευμένο με δεδομένα πολλών σεζόν. Μελετά παράθυρα δέκα εβδομάδων και προβλέπει τον κίνδυνο για την επόμενη, ταξινομώντας τον σε υψηλό, μεσαίο ή χαμηλό.

Το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα ούτε επιβάλλει περιορισμό προπονήσεων, αλλά παράγει «ουσιαστικές προειδοποιήσεις» που επιτρέπουν στο ιατρικό και τεχνικό επιτελείο να παρέμβει εγκαίρως, πριν ένας παίκτης ξεπεράσει το κατώφλι κινδύνου. Σε ένα άθλημα όπου οι τραυματισμοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, η αξία αυτής της πρόβλεψης είναι καθοριστική.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: στη σεζόν 2023-24, οι τραυματισμοί στις κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες κόστισαν 732 εκατ. ευρώ, ενώ σε τέσσερα χρόνια 96 σύλλογοι συγκέντρωσαν 14.000 τραυματισμούς – κόστος 2,3 δισ. ευρώ. Ο μέσος τραυματισμός έχει κόστος 172.975 ευρώ ανά παιχνίδι για τον επηρεαζόμενο σύλλογο, ενώ νεαροί παίκτες χάνουν κατά μέσο όρο 35 ημέρες απόδοσης, επιβραδύνοντας την εξέλιξή τους.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, η Ρεάλ Σοσιεδάδ βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ένταξης του λογισμικού στα εσωτερικά της συστήματα. Ο Μπίξεν Καλθόν, επικεφαλής αξιολόγησης και δεδομένων του συλλόγου, σημειώνει ότι μέχρι στιγμής η ομάδα προχώρησε με εκτενή αναδρομική δοκιμή πολλών σεζόν, ώστε να διαπιστωθεί η ακρίβεια του μοντέλου πριν χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Όπως λέει, «προχωράμε βήμα-βήμα, με μικρές αλλά σταθερές κινήσεις, γιατί το δυναμικό αυτής της τεχνολογίας είναι τεράστιο».

Παρά την τεχνολογική επανάσταση, ο ίδιος τονίζει πως η τεχνογνωσία και η εμπειρία των ανθρώπων παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος: «Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά σημασία έχει τι κάνουμε με την πληροφορία. Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες στην ιατρική, τη φυσική κατάσταση, τη μεθοδολογία και την ανάλυση, που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη λύση για να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις».

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην παίζει στο γήπεδο, αλλά πλέον επηρεάζει κάθε λεπτό στο ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. Και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η νέα εποχή μόλις ξεκίνησε.

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Business
Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

inWellness
inTown
