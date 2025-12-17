Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ έγραψε ιστορία με την παρουσία του στον πάγκο της Λίβερπουλ και ο Γερμανός παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του αγγλικού συλλόγου.

Η γνώμη του πρώην τεχνικού των «κόκκινων» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Γερμανό προπονητή.

Μια ανάρτηση του Κλοπ, αναφορικά με το ποιους θεωρεί ο Γερμανός κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου άνοιξε μεγάλη συζήτηση καθώς οι επιλογές του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ έδωσαν «τροφή» για πολλά σχόλια.

Στην κορυφή της λίστας του Κλοπ φιγουράρει ο Γιόχαν Κρόιφ, ο προπονητής – θρύλος της Μπαρτσελόνα, ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα της Βαρκελώνης στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών στην ιστορία της.

«Ο Κρόιφ ήταν για μένα μοναδικός, ήταν ένας προπονητής που άφησε ένα πανίσχυρο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο. Ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε το σπορ ήταν μοναδικός», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κλοπ για τον Κρόιφ, ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο πρωταθλητριών (1992) και τέσσερα πρωταθλήματα με τους «μπλαουγκράνα», ενώ νωρίτερα είχε οδηγήσει τον Άγιαξ στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων στην Ολλανδία.

Στην δεύτερη θέση της λίστας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, υπάρχει ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον οποίο έχει δώσει… ομηρικές μάχες ο Κλοπ.

Οι δυο τους έχει βρεθεί αντιμέτωποι 30 φορές με τον Κλοπ να έχει δώδεκα νίκες, τον Γκουαρντιόλα έντεκα ενώ εφτά παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. «Έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τον Γκουαρντιόλα και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εναντίον του», είπε χαρακτηριστικά ο Κλοπ και συνέχισε, αναφερόμενος στην τρίτη θέση της λίστας του.

«Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον» είπε χωρίς ίχνος δισταγμού ο Γερμανός τεχνικός, καθώς ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 38 τίτλων στο Ολντ Τράφορντ.

Κι όσον αφορά την τέταρτη επιλογή του πρώην προπονητή των «κόκκινων»; Ο Κλοπ επέλεξε τον προπονητή – θρύλο της Λίβερπουλ Μπιλ Σάνκλι, ο οποίος έγραψε ιστορία στον πάγκο της ομάδας του λιμανιού, αλλά τόνισε πως σκέφτηκε πολύ για την τελευταία θέση της τετράδας, δύο ακόμα προπονητές.

Ο ένας ήταν ο Μπομπ Πέισλι, που επίσης οδήγησε την Λίβερπουλ σε τεράστιες επιτυχίες, κατακτώντας είκοσι τρόπαια με τους «κόκκινους» κι ο άλλος είναι ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός τεχνικός είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει πέντε φορές το Champions League ενώ έχει πάρει πρωταθλήματα στις πέντε κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία). Ωστόσο ο Κλοπ επέλεξε για την τέταρτη θέση τον Μπιλ Σάνκλι.