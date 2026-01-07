«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η Τσέλσι μπήκε σε εποχή Λίαμ Ροσένιορ, με τον 41χρονο τεχνικό να πιάνει δουλειά στο Στάμφορντ Μπριτζ αλλά δουλειά είναι έτοιμη να… πιάσει και η διοίκηση των «μπλε», στο μεταγραφικό πεδίο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν ότι οι Λονδρέζοι θα κάνουν πρόταση 160 εκατ. ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για ν’ αποκτήσουν τον Βινίσιους, θέλοντας να εκμεταλλευτούν την διαφωνία του Βραζιλιάνου άσου με την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου, στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στην πατρίδα του Βινίσιους, την Βραζιλία, επισημαίνουν ότι η αγγλική ομάδα δεν έχει κάνει καμιά πρόταση στην Ρεάλ και προσθέτουν.

«Ακόμα όμως και να φτάσει επίσημη πρόταση της Τσέλσι στην ισπανική ομάδα, είναι βέβαιο πως η απάντηση της Ρεάλ θα είναι αρνητική. Η «βασίλισσα» δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Βινίσιους, ακόμα κι αν η Τσέλσι δώσει 150 ή 160 εκατομμύρια.

Η συνεργασία των δύο πλευρών λήγει το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει ότι οι «μερένχες» έχουν μπροστά τους πολύ χρόνο για να φτάσουν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή».

Οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι θεωρούν λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες υλοποίησης της συγκεκριμένης μεταγραφής, ακόμα και αν οι Λονδρέζοι αποφασίσουν να «τινάξουν την μπάνκα στον αέρα».

Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει με τις συζητήσεις ανάμεσα στην διοίκηση της «βασίλισσας» και τον διεθνή Βραζιλιάνο άσο, καθώς για ο Βινίσιους δεν δείχνει διατεθειμένος να βάλει «νερό στο κρασί» του, σε ότι αφορά τις οικονομικές του απαιτήσεις για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Απ’ την άλλη πλευρά βέβαια οι ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Βραζιλιάνος είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της ομάδας και η «βασίλισσα» δεν είναι… συνηθισμένη να χάνει τα μεγάλα της ονόματα.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Λεονάρντο Μπερτόζι υποστήριξε μιλώντας στον ισπανικό Τύπο, ότι αν η διοίκηση της Ρεάλ προχωρήσει στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, τότε ο Βραζιλιάνος άσος θα βάλει την υπογραφή του σε επέκταση της συνεργασίας με τους «μερένχες».

Όσο όμως ο Αλόνσο παραμένει προπονητής της «βασίλισσας», ο Βινίσιους κάνει σκέψεις για μεταγραφή σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.

Είπαμε όμως, το συμβόλαιο του διεθνούς άσου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και σ’ ενάμιση χρόνο γίνονται πολλά.