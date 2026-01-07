sports betsson
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Η Τσέλσι μπήκε σε εποχή Λίαμ Ροσένιορ, με τον 41χρονο τεχνικό να πιάνει δουλειά στο Στάμφορντ Μπριτζ αλλά δουλειά είναι έτοιμη να… πιάσει και η διοίκηση των «μπλε», στο μεταγραφικό πεδίο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν ότι οι Λονδρέζοι θα κάνουν πρόταση 160 εκατ. ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης για ν’ αποκτήσουν τον Βινίσιους, θέλοντας να εκμεταλλευτούν την διαφωνία του Βραζιλιάνου άσου με την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου, στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στην πατρίδα του Βινίσιους, την Βραζιλία, επισημαίνουν ότι η αγγλική ομάδα δεν έχει κάνει καμιά πρόταση στην Ρεάλ και προσθέτουν.

«Ακόμα όμως και να φτάσει επίσημη πρόταση της Τσέλσι στην ισπανική ομάδα, είναι βέβαιο πως η απάντηση της Ρεάλ θα είναι αρνητική. Η «βασίλισσα» δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον Βινίσιους, ακόμα κι αν η Τσέλσι δώσει 150 ή 160 εκατομμύρια.

Η συνεργασία των δύο πλευρών λήγει το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει ότι οι «μερένχες» έχουν μπροστά τους πολύ χρόνο για να φτάσουν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή».

Οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι θεωρούν λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες υλοποίησης της συγκεκριμένης μεταγραφής, ακόμα και αν οι Λονδρέζοι αποφασίσουν να «τινάξουν την μπάνκα στον αέρα».

Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει με τις συζητήσεις ανάμεσα στην διοίκηση της «βασίλισσας» και τον διεθνή Βραζιλιάνο άσο, καθώς για ο Βινίσιους δεν δείχνει διατεθειμένος να βάλει «νερό στο κρασί» του, σε ότι αφορά τις οικονομικές του απαιτήσεις για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Απ’ την άλλη πλευρά βέβαια οι ιθύνοντες της ισπανικής ομάδας γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Βραζιλιάνος είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια της ομάδας και η «βασίλισσα» δεν είναι… συνηθισμένη να χάνει τα μεγάλα της ονόματα.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Λεονάρντο Μπερτόζι υποστήριξε μιλώντας στον ισπανικό Τύπο, ότι αν η διοίκηση της Ρεάλ προχωρήσει στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, τότε ο Βραζιλιάνος άσος θα βάλει την υπογραφή του σε επέκταση της συνεργασίας με τους «μερένχες».

Όσο όμως ο Αλόνσο παραμένει προπονητής της «βασίλισσας», ο Βινίσιους κάνει σκέψεις για μεταγραφή σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα.

Είπαμε όμως, το συμβόλαιο του διεθνούς άσου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και σ’ ενάμιση χρόνο γίνονται πολλά.

Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
