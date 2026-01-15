Η ομιλία του τεχνικού της Αλμπαθέτε πριν τη μεγάλη πρόκριση με Ρεάλ και η αποθέωση της «Equipe» στον Μπετανκόρ
Η πωρωτική ομιλία του προπονητή της Αλμπαθέτε πριν την επική πρόκριση επί της Ρεάλ και το αποθεωτικό αφιέρωμα της ««Equipe»».
Το όνειρό της ζει η Αλμπαθέτε μετά την ιστορική της πρόκρισης επί της Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16» του Copa del Rey, το βράδυ της Τετάρτης (14/1).
Με ηγέτη τον Χεφτέ Μπεντακόρ, ο οποίος πέτυχε δύο κομβικά γκολ, για το 2-1 στο 82′ και φυσικά το δεύτερο στο 90+4′ διαμορφώνοντας το σκορ στο τελικό 3-2, χάρη στο οποίο υπέγραψε τη μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Β’ κατηγορίας που θα γίνει σημείο αναφοράς.
Σημαντική συμβολή τον θρίαμβο της Αλμπαθέτε είχε και η φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία του προπονητή της ομάδας, Αλμπέρτο Γκονθάλεθ, στα αποδυτήρια, λίγο πριν τη σέντρα. Μια ομιλία προς τους παίκτες του που άναψε τη σπίθα στα μάτια τους και όταν μπήκαν στο γήπεδο τη μετέτρεψαν σε φωτιά που… έκαψε τη «βασίλισσα»
Μεταξύ άλλων ο Ισπανός τεχνικός τόνισε στους ποδοσφαιριστές του ότι η Αλμπαθέτε δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να νικήσει την πιο πετυχημένη ομάδα της Ευρώπης, που είναι η Ρεάλ. Με τις ατάκες του και τις παραινέσεις του κατάφερε να τους «φτιάξει» και σε καμία περίπτωση να τους φοβίσει για αυτό που θα αντιμετώπιζαν στον αγωνιστικό χώρο
«Η Αλμπαθέτε δεν έχει νικήσει ποτέ τη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλη της την ιστορία. Ξέρετε γιατί; Γιατί κρατήσαμε αυτή την μέρα για σήμερα, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα», είπε συγκεκριμένα ο Αλμπέρτο Γκονθάλεθ, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.
Μετά την ιστορική ο τεχνικός «πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας» δήλωσε: «Είχα ονειρευτεί να φεύγω από το γήπεδο με την νίκη, το να ονειρεύεσαι είναι δωρεάν. Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο είχαμε και εμείς τις αμφιβολίες μας για το πως θα εξελισσόταν το παιχνίδι, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι σε εμάς».
🤩🗣 La arenga del Albacete: «Jamás en la historia el Albacete ha ganado al Real Madrid, porque hoy es el día, estaba reservado para hoy» pic.twitter.com/urp9vwllKz
— Diario SPORT (@sport) January 15, 2026
Η αποθέωση της «Equipe στον Μπετανκόρ
Ειδικό άρθρο στον πρωταγωνιστή το θριάμβου, Χεφτέ Μπετανκόρ αφιέρωσε η έγκυρη γαλλική εφβημερίδα« Equipe». Μεταξύ άλλων έκανε αναφορά τη διαδρομή του και στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, πριν δοθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε.
Double buteur après être sorti du banc lors du huitième de finale de Coupe du Roi entre Albacete et le Real Madrid (3-2), l’attaquant Jefté Betancor a signé un exploit invraisemblable. À l’image d’un joueur atypique jusqu’au bout.
➡ https://t.co/9mgPIf7gW1 pic.twitter.com/17Iy2XnsE1
— L’Équipe (@lequipe) January 15, 2026
