Η εξομολόγηση του Μπετανκόρ μετά την επική πρόκριση επί της Ρεάλ: «Δούλεψα ακόμη και ως ηλεκτρολόγος…»

H Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε ταπεινωτικό αποκλεισμό στο Κόπα Ντελ Ρέι από την Αλμπαθέτε με 3-2, με τον Χέφτε Μπετανκόρ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

O Ισπανός επιθετικός πέτυχε τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του, το δεύτερο μάλιστα να είναι «buzzer beater» και να της δίνει τη μυθική πρόκριση επί της βασίλισσας και μετά το ματς προχώρησε σε συγκλονιστικές δηλώσεις…

Δείτε τις δηλώσεις του Μπετανκόρ μετά την επική πρόκριση επί της Ρεάλ:

«Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που ονειρεύεσαι όταν είσαι παιδί. Έχουμε αποκλείσει μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Το αφιερώνω σε όλη μου την οικογένεια», τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα ο Μπετανκόρ, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τη στιγμή που σκέφτηκε να τα παρατήσει και να σταματήσει από την ενεργό δράση.

«Πριν από εννέα χρόνια ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο και το έκανα για έξι μήνες. Άρχισα να εργάζομαι, να προπονούμαι στη γειτονιά μου με τους φίλους μου. Δούλεψα ακόμη και ως ηλεκτρολόγος για να καθαρίσω το μυαλό μου. Ήθελα να καθαρίσω το μυαλό μου. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Έλαβα πολλή βοήθεια από την οικογένειά μου, τον ψυχολόγο μου… σήμερα το βλέπω πολύ ικανοποιητικό. Στο ματς δώσαμε τα πάντα από την αρχή, η ομάδα τα έδωσε όλα», τόνισε και έπειτα αφιέρωσε αυτή την εμφάνιση στον γιο του.

«Αυτή η φανέλα είναι για τον γιο μου, που βρίσκεται με τη γυναίκα μου. Σήμερα δεν μπόρεσαν να έρθουν και είναι αφιερωμένη σε εκείνους· θα τη βάλουμε σε κορνίζα».