Σλάβια – Μπαρτσελόνα 2-4: Πέρασε από την Πράγα και βλέπει οκτάδα (vid)
Μετά από ένα ανοιχτό πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα ανέβασε στροφές στο δεύτερο και επικράτησε με 4-2 της Σλάβια στην Πράγα κάνοντας μεγάλο βήμα για την οκτάδα.
Διπλό οκτάδας για την Μπαρτσελόνα στην Πράγα! Οι Καταλανοί «καθάρισαν» με 4-2 τη Σλάβια για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και με μία απλή νίκη την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Κοπεγχάγη θα προκριθούν απευθείας στους «16». Από την άλλη, οι Τσέχοι αποκλείστηκαν και μαθηματικά.
Η Σλάβια ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 10′ ο Κουσέι έκανε το 1-0 από κοντά. Στο 34′ ο Φερμίν έκανε το 1-1 με σουτ ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο ίδιος έκανε το 1-2 με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή. Στο 44′ όμως η Σλάβια έκανε το 2-2 με αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι από κεφαλιά του Χολές.
Η Μπάρτσα μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και σκόραρε στο 51′ με τον Ντε Γιόνγκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 64′ όμως ο Όλμο με τρομερό σουτ έγραψε το 2-3 και το τελικό 2-4 διαμόρφωσε ο Λεβαντόφσκι που στο 71′ σκόραρε στη σωστή εστία. Στα αρνητικά για τους «μπλαουγκράνα» ο τραυματισμός του Πέδρι που θα τον κρατήσει εκτός μέχρι και έναν μήνα.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:
Η αποφασιστηκότητα της Μπαρτσελόνα στο δεύτερο μέρος δεν άφησε περιθώρια στους Τσέχους.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:
Ο Φερμίν Λόπες σε ακόμη μία σπουδαία εμφάνισή του φέτος ήταν ο κορυφαίος του ματς.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:
Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:
Εύκολο παιχνίδι για τον Κάβανα.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:
Πέρα από το οφσάιντ του Ντε Γιονγκ, δεν χρειάστηκε κάπου αλλού το VAR.
ΣΚΟΡΕΡ:
Κουσέι (10’), Λεβαντόφσκι (44’ αυτ.) / Φερμίν (34’, 42’), Όλμο (63’), Λεβαντόφσκι (71’)
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Στάνεκ, Χάλουπεκ, Χολές (46’Ντουντέρα), Ζίμα, Σανιάνγκ (72’Τσαμ), Μόουζες (46’Βίτσεκ), Πρόβοντ, Ντόρλεϊ, Σαντίλεκ, Κούσεϊ (79’Τσίτιλ), Χορί (65’Στράντς).
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (78’Αραούχο), Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Φερμίν (78’Μπερνάλ), Πέδρι (61’Όλμο), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Μπαρντάτζι (61’Ράσφορντ).
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Πάφος – Σλάβιας Πράγας (28/1, 22:00)
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/1, 22:00)
