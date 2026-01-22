sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σλάβια – Μπαρτσελόνα 2-4: Πέρασε από την Πράγα και βλέπει οκτάδα (vid)
Champions League 22 Ιανουαρίου 2026 | 00:05

Σλάβια – Μπαρτσελόνα 2-4: Πέρασε από την Πράγα και βλέπει οκτάδα (vid)

Μετά από ένα ανοιχτό πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα ανέβασε στροφές στο δεύτερο και επικράτησε με 4-2 της Σλάβια στην Πράγα κάνοντας μεγάλο βήμα για την οκτάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Διπλό οκτάδας για την Μπαρτσελόνα στην Πράγα! Οι Καταλανοί «καθάρισαν» με 4-2 τη Σλάβια για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και με μία απλή νίκη την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Κοπεγχάγη θα προκριθούν απευθείας στους «16». Από την άλλη, οι Τσέχοι αποκλείστηκαν και μαθηματικά.

Η Σλάβια ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 10′ ο Κουσέι έκανε το 1-0 από κοντά. Στο 34′ ο Φερμίν έκανε το 1-1 με σουτ ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο ίδιος έκανε το 1-2 με υπέροχο πλασέ έξω από την περιοχή. Στο 44′ όμως η Σλάβια έκανε το 2-2 με αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι από κεφαλιά του Χολές.

Η Μπάρτσα μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και σκόραρε στο 51′ με τον Ντε Γιόνγκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 64′ όμως ο Όλμο με τρομερό σουτ έγραψε το 2-3 και το τελικό 2-4 διαμόρφωσε ο Λεβαντόφσκι που στο 71′ σκόραρε στη σωστή εστία. Στα αρνητικά για τους «μπλαουγκράνα» ο τραυματισμός του Πέδρι που θα τον κρατήσει εκτός μέχρι και έναν μήνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποφασιστηκότητα της Μπαρτσελόνα στο δεύτερο μέρος δεν άφησε περιθώρια στους Τσέχους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Φερμίν Λόπες σε ακόμη μία σπουδαία εμφάνισή του φέτος ήταν ο κορυφαίος του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο παιχνίδι για τον Κάβανα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Πέρα από το οφσάιντ του Ντε Γιονγκ, δεν χρειάστηκε κάπου αλλού το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κουσέι (10’), Λεβαντόφσκι (44’ αυτ.) / Φερμίν (34’, 42’), Όλμο (63’), Λεβαντόφσκι (71’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Στάνεκ, Χάλουπεκ, Χολές (46’Ντουντέρα), Ζίμα, Σανιάνγκ (72’Τσαμ), Μόουζες (46’Βίτσεκ), Πρόβοντ, Ντόρλεϊ, Σαντίλεκ, Κούσεϊ (79’Τσίτιλ), Χορί (65’Στράντς).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (78’Αραούχο), Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Φερμίν (78’Μπερνάλ), Πέδρι (61’Όλμο), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Μπαρντάτζι (61’Ράσφορντ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Πάφος – Σλάβιας Πράγας (28/1, 22:00)
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/1, 22:00)

Headlines:
World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Βουλή 22.01.26

Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα - Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Επικαιρότητα 21.01.26

Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Σύνταξη
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο