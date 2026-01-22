sports betsson
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό
Champions League 22 Ιανουαρίου 2026 | 00:08

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Η μαχητική και καλοστημένη Πάφος το πάλεψε στην Αγγλία, είχε δοκάρι και «φλέρταρε» με την ισοφάριση, τελικά όμως «λύγισε» απέναντι στην Τσέλσι από το γκολ του Καϊσέδο στο 78′, σε παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στους 6 βαθμούς παρέμεινε η Κυπριακή ομάδα, δύο πίσω από τον Ολυμπιακό που έχει 8. Την τελευταία αγωνιστική ωστόσο η Πάφος υποδέχεται την αποκλεισμένη Σλάβια Πράγας κι έτσι μπορεί να φτάσει στους 9 βαθμούς οι οποίοι είναι πιθανό να της αρκούν για την πρόκριση.

Από την πλευρά της η Τσέλσι έφτασε τους 13 (ισοβαθμεί με ακόμη επτά ομάδες!) και «μπήκε στο κόλπο» για απευθείας πρόκρισης στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πιο ευχαριστημένη από το πρώτο ημίχρονο και με το αποτέλεσμα στο 0-0 ήταν σίγουρα η Πάφος. Μπορεί η Τσέλσι να είχε τη μπάλα στα πόδια της σχεδόν συνέχεια, να δημιούργησε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες (με σημαντικότερες μια διπλή στο 35′ με το σουτ του Καϊσέδο και την κεφαλιά Μπαντιασίλ και στο 45+2′ με τον Χάτο), ωστόσο οι Κύπριοι ήταν συμπαγείς, έπαιξαν πειθαρχημένα και στο 31′ είχαν δοκάρι με τον Ζάζα, ενώ ζήτησαν και πέναλτι σε χέρι αμυντικού των «μπλε».

Στο δεύτερο μέρος η πίεση της Τσέλσι, εντάθηκε, οι Λονδρέζοι «φλέρταραν» με το γκολ διαρκώς, είχαν τελικές μέσα από δημιουργία ή στημένες φάσεις (κέρδισαν πάνω από 15 κόρνερ) και τελικά κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την καλοστημένη άμυνα της Πάφου στο 78΄.

Από εκτέλεση κόρνερ του Πέδρο Νέτο και πρώτη κεφαλιά του Φοφανά, ο Καϊσέδο έστειλε επίσης τη μπάλα στα δίχτυα, επίσης με κεφαλιά για το 1-0!

Στο υπόλοιπο του ματς η Πάφος το πάλεψε για την ισοφάριση, είχε 1-2 καλές στιγμές, όμως το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος με την Τσέλσι να παίρνει αυτό που ήθελε

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιμονή της Τσέλσι βλέποντας την Πάφο να  την κρατάει στο μηδέν για 78 λεπτό και τον τερματοφύλακά της τον Γκόρτερ να έχει κατεβάσει ρολά

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν απέναντί σου έχεις μια τόσο καλοστημένη άμυνα όπως της Πάφου και τελικά βρίσκεις έστω και  ένα γκολ τότε ο σκόρερ Καϊσέδο αξίζει να λάβει αυτή την άτυπη διάκριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Λίγο έλειψε τον αρνητικό αυτό τίτλο να πάρει η επίθεση της Τσέλσι, ωστόσο τον… γλίτωσε λόγω Καϊσέδο

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Βέγλου Έρικ Λάμπρεχτς, χρειάστηκε τη συμβολή του VAR κυρίως σε δυο περιπτώσεις που θα διαβάσετε παρακάτω.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 18′ η Τσέλσι σκόραρε με τον Φερνάντεζ όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως επιθετικό φάουλ που έκανε στον Λουκάσεν. Στο 31′ Η Πάφος ζήτησε πέναλτι όμως σε σουτ του Ζάζα που βρήκε στο χέρι του Τζέιμς όμως το χέρι ήταν μαζεμένο και η μπάλα χτύπησε πάνω του από κοντινή απόσταση. Οι Κύπριοι ζήτησαν φάουλ στο γκολ των γηπεδούχων ωστόσο δεν διαπιστώθηκε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

78′ Καϊσέδο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Τσέλσι: Γιόργκενσεν (46’ Σάντσεθ, Μπαντιασίλ, Χάτο (70’ Κουκουρέγια), Τζέιμς (46’ Εστεβάο), Γκουστό, Φοφανά, Καϊσέδο, Φερνάντες, Γκαρνάτσο (70’ Ηκίτενς), Νέτο, Ντέλαπ (70’ Ζοάο Πέδρο).

Πάφος: Γκόρτερ, Πηλέας, Μπρούνο, Ζάζα (65′ Κίνα), Σέμα (82′ Λάνγκα), Όρσιτς (82′ Μπασουαμινά), Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ (89′ Γ.Μιχαήλ), Άντερσον (65΄Ντιμάτα), Πέπε.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Νάπολι – Τσέλσι 22:00 – 28/1

Πάφος – Σλάβια Πράγας 22:00 – 28/1

