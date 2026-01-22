Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Προκρίθηκε στα πλέι οφ η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα καθώς μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες που είναι στην οκτάδα. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι στο 81’, καθώς γλίστρησε και σούταρε άουτ. Οι Πορτογάλοι, που βρίσκονται στην 29η θέση με 6 βαθμούς, ξεκίνησαν αμυντικά και το… τείχος έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ των Τουράμ (55’), Μακ Κένι (64’).

Η Γιουβέντους είχε την υπεροχή στο ξεκίνημα του αγώνα και έχασε δυο ευκαιρίες με τον Γιλντίζ στο 9’ και στο 18’. Όμως, μετά η Μπενφίκα ξεθάρρεψε, συνέχισε να παίζει αμυντικά και να βγαίνει με αντεπιθέσεις, αναγκάζοντας (23’) τον Ντι Γκρεγκόριο να κάνει εξαιρετική απόκρουση σε σουτ του Σουντάκοβ. Η μεγάλη ευκαιρία της Γιουβέντους στο πρώτο ημίχρονο χάθηκε στο 36’, όταν πέρασε ελάχιστα άουτ η κεφαλιά του Μιρέτι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παυλίδης επιχείρησε ένα σουτ στο 50’ όμως κόντραρε σε αμυντικό. Η άμυνα της Μπενφίκα έσπασε στο 55’, μετά από ατομική ενέργεια του Τουράμ, ο οποίος έκανε το 1-0. Το 2-0 υπέρ της Γιουβέντους στο 64’ καθώς ο Μακ Κένι δεν χαρίστηκε όταν βρέθηκε αμαρκάριστος.

Πολύ κακή στιγμή για τον Παυλίδη στο 81’ καθώς έχασε πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα άουτ καθώς γλίστρησε. Το πέναλτι δόθηκε μέσω VAR και το κέρδισε ο Μπαρέιρο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Τουράμ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και λύτρωσε τη Γιουβέντους, κάνοντας το 1-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Είναι ο Μακ Κένι που πέτυχε το 2-0 και «κλείδωσε» τη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Νταλ αντιμετώπισε προβλήματα στην αριστερή πλευρά της Μπενφίκα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ολλανδός Γκοζομπουγιούκ υπέδειξε το πέναλτι μέσω VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Βέλγος Βαν Ντρίσχε εξέτασε τη φάση στο 80’ και τσέκαρε ανατροπή του Μπαρέιρο.

ΣΚΟΡΕΡ: 55’ Τουράμ, 64’ Μακ Κένι.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλλυ, Καμπιάζο (70′ Καμπάλ), Λοκατέλι (86′ Κοπμάινερς), Τουράμ, ΜακΚένι, Μιρέττι (46′ Κονσεϊσάο), Γιλντίζ (82′ Κόστιτς), Ντέιβιντ (70′ Οπεντά).

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Νταλ, Οταμέντι, Αραούχο, Ντέντιτς, Μπαρέιρο, Άουρσνες, Σχέλντερουπ (69′ Ιβάνοβιτς), Σουντάκοβ (69′ Μπαρενετσέα), Πρεστιάννι (77′ Ρέγκο), Παυλίδης.ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Μονακό-Γιουβέντους (22:00)

28/1: Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)