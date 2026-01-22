Η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 7η αγωνιστική (pic)
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League
Η 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ.
Με τη λήξη της αγωνιστικής ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση πρόκρισης, καθώς μετά και τους αγώνες της Τετάρτης (21/1) είναι 24ος με 8 βαθμούς και αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που προκρίνεται στα νοκ-άουτ play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μόλις δύο ομάδες κατάφεραν να τον προσπεράσουν απόψε και αυτές ήταν η Καραμπάγκ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Αμφότερες οι ομάδες που προαναφέραμε επικράτησαν με ανατροπή των αντιπάλων τους. Νωρίτερα οι Αζέροι από 1-2 στα τελευταία λεπτά, νίκησαν 3-2 στο 94′ την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ από 1-0 η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε νίκησε με 3-1 εκτός έδρας την Αταλάντα.
Από εκεί και πέρα, Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1, στο μοναδικό ματς της βραδιάς που δεν είχε νικητή. Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ πήραν αναμενόμενα «διπλά» στις έδρες των Σλάβια Πράγας και Μαρσέιγ αντίστοιχα, με 2-4 και 0-3.
Εύκολες εντός έδρας νίκες πέτυχαν οι Νιούκαστλ, Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου κόντρα σε Αϊντχόφεν (3-0), Μπενφίκα (2-0) και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (2-0). Πολύ δύσκολη επικράτηση με 1-0 για την Τσέλσι κόντρα στην Πάφο.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4
Μπόντο/Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1
Ίντερ-Άρσεναλ 1-3
Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0
Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1
Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
Γαλατάσαραϊ-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα 2-4
Μαρσέιγ-Λίβερπουλ 0-3
Τσέλσι-Πάφος 1-0
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0
Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν 3-0
Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Τελευταία αγωνιστική (8η):
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00
Άρσεναλ-Καϊράτ
Άγιαξ-Ολυμπιακός
Άιντραχτ-Τότεναμ
Πάφος-Σλάβια Πράγας
Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ
Νάπολι-Τσέλσι
Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατάσαραϊ
Ατλέτικο-Μπόντο/Γκλιμτ
Κλαμπ Μπριζ-Αταλάντα
Ουνιον ΣΖ-Αταλάντα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ
Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ
Μονακό-Γιουβέντους
Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη
Ντόρτμουντ-Ίντερ
Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου
Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης
Λίβερπουλ-Καραμπάγκ
