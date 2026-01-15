sports betsson
Όλα στον αέρα στην Μπαρτσελόνα λόγω οικονομικής αβεβαιότητας
Ποδόσφαιρο 15 Ιανουαρίου 2026 | 08:24

Όλα στον αέρα στην Μπαρτσελόνα λόγω οικονομικής αβεβαιότητας

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο κράτησε στάση αναμονής και δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τους Χάνσι Φλικ, Λεβαντόφσκι και Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το ταμείο ρυθμίζει τα πάντα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα υπόκειται σε περιορισμούς και για αυτό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ντέκο δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον των Λεβαντόφσκι, Χάνσι Φλικ, και τερ Στέγκεν. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να μην λειτουργεί με τον λεγόμενο «κανόνα 1:1», που θα της επέτρεπε να αγοράζει και να δηλώνει παίκτες κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Για αυτό και ο Ντέκο δεν πήρε θέση για τίποτα αν και ρωτήθηκε για όλα! Η πιο χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του για τον Χάνσι Φλικ «έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό», τόνισε ο αθλητικός της Μπαρτσελόνα, μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι όλα βρίσκονται στον αέρα.

Οσον αφορά στον Λεβαντόφσκι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι, ο Ντέκο πέταξε το μπαλάκι στον Πολωνό. «Ο Ρόμπερτ απολαμβάνει τον χρόνο του στην Μπαρτσελόνα. Είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς των τελευταίων ετών και ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα πλάνα του. Θα καθίσουμε να μιλήσουμε και θα έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Ντέκο στο Cadena SER.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα Ντέκο, όταν ρωτήθηκε για τον Φλικ και τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Αναλυτικά για τον Φλικ δήλωσε: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έχουμε μια νεανική ομάδα με εμπειρία και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κερδίζουμε. Έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό».

Όσον αφορά τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο Ντέκο διέψευσε ότι συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Η Μπαρτσελόνα, όπως είπε, είναι ευχαριστημένη με τον τερματοφύλακά της και «οι τελικές αγωνιστικές αποφάσεις παραμένουν στα χέρια του προπονητή».

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Τι ισχύει με τον Μάρκους Ράσφορντ;

Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να χάσει δύο επιθετικούς στο τέλος της σεζόν. Αφενός λήγει το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι αφετέρου λήγει και ο δανεισμός του Μάρκους Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ράσφορντ έχει καταγράψει επτά γκολ και 11 ασίστ σε 27 αγώνες. Αναμφίβολα προσφέρει, όμως η Μπαρτσελόνα πρέπει να καταβάλει 40 εκατ. ευρώ για να τον κρατήσει.

Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερη ημερομηνία για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
