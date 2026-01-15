Όλα στον αέρα στην Μπαρτσελόνα λόγω οικονομικής αβεβαιότητας

Το ταμείο ρυθμίζει τα πάντα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα υπόκειται σε περιορισμούς και για αυτό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ντέκο δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον των Λεβαντόφσκι, Χάνσι Φλικ, και τερ Στέγκεν. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να μην λειτουργεί με τον λεγόμενο «κανόνα 1:1», που θα της επέτρεπε να αγοράζει και να δηλώνει παίκτες κανονικά, χωρίς περιορισμούς.

Για αυτό και ο Ντέκο δεν πήρε θέση για τίποτα αν και ρωτήθηκε για όλα! Η πιο χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του για τον Χάνσι Φλικ «έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό», τόνισε ο αθλητικός της Μπαρτσελόνα, μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι όλα βρίσκονται στον αέρα.

Οσον αφορά στον Λεβαντόφσκι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι, ο Ντέκο πέταξε το μπαλάκι στον Πολωνό. «Ο Ρόμπερτ απολαμβάνει τον χρόνο του στην Μπαρτσελόνα. Είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς των τελευταίων ετών και ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα πλάνα του. Θα καθίσουμε να μιλήσουμε και θα έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Ντέκο στο Cadena SER.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα Ντέκο, όταν ρωτήθηκε για τον Φλικ και τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Αναλυτικά για τον Φλικ δήλωσε: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έχουμε μια νεανική ομάδα με εμπειρία και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κερδίζουμε. Έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό».

Όσον αφορά τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο Ντέκο διέψευσε ότι συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Η Μπαρτσελόνα, όπως είπε, είναι ευχαριστημένη με τον τερματοφύλακά της και «οι τελικές αγωνιστικές αποφάσεις παραμένουν στα χέρια του προπονητή».

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Τι ισχύει με τον Μάρκους Ράσφορντ;

Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να χάσει δύο επιθετικούς στο τέλος της σεζόν. Αφενός λήγει το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι αφετέρου λήγει και ο δανεισμός του Μάρκους Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ράσφορντ έχει καταγράψει επτά γκολ και 11 ασίστ σε 27 αγώνες. Αναμφίβολα προσφέρει, όμως η Μπαρτσελόνα πρέπει να καταβάλει 40 εκατ. ευρώ για να τον κρατήσει.