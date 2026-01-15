Όλα στον αέρα στην Μπαρτσελόνα λόγω οικονομικής αβεβαιότητας
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο κράτησε στάση αναμονής και δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τους Χάνσι Φλικ, Λεβαντόφσκι και Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν
- Σημαντικά τα επίπεδα χιονοκάλυψης για τον Ιανουάριο - Στο 19% της συνολικής έκτασης της χώρας
- Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
- Ξεκίνησαν από το μηδέν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού
- Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Το ταμείο ρυθμίζει τα πάντα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα υπόκειται σε περιορισμούς και για αυτό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ντέκο δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το μέλλον των Λεβαντόφσκι, Χάνσι Φλικ, και τερ Στέγκεν. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να μην λειτουργεί με τον λεγόμενο «κανόνα 1:1», που θα της επέτρεπε να αγοράζει και να δηλώνει παίκτες κανονικά, χωρίς περιορισμούς.
Για αυτό και ο Ντέκο δεν πήρε θέση για τίποτα αν και ρωτήθηκε για όλα! Η πιο χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του για τον Χάνσι Φλικ «έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό», τόνισε ο αθλητικός της Μπαρτσελόνα, μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι όλα βρίσκονται στον αέρα.
Οσον αφορά στον Λεβαντόφσκι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι, ο Ντέκο πέταξε το μπαλάκι στον Πολωνό. «Ο Ρόμπερτ απολαμβάνει τον χρόνο του στην Μπαρτσελόνα. Είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς των τελευταίων ετών και ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα πλάνα του. Θα καθίσουμε να μιλήσουμε και θα έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Ντέκο στο Cadena SER.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα Ντέκο, όταν ρωτήθηκε για τον Φλικ και τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.
Αναλυτικά για τον Φλικ δήλωσε: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έχουμε μια νεανική ομάδα με εμπειρία και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κερδίζουμε. Έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό».
Όσον αφορά τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο Ντέκο διέψευσε ότι συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Η Μπαρτσελόνα, όπως είπε, είναι ευχαριστημένη με τον τερματοφύλακά της και «οι τελικές αγωνιστικές αποφάσεις παραμένουν στα χέρια του προπονητή».
Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Τι ισχύει με τον Μάρκους Ράσφορντ;
Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να χάσει δύο επιθετικούς στο τέλος της σεζόν. Αφενός λήγει το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι αφετέρου λήγει και ο δανεισμός του Μάρκους Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Ράσφορντ έχει καταγράψει επτά γκολ και 11 ασίστ σε 27 αγώνες. Αναμφίβολα προσφέρει, όμως η Μπαρτσελόνα πρέπει να καταβάλει 40 εκατ. ευρώ για να τον κρατήσει.
- Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
- Σικάγο Μπουλς – Γιούτα Τζαζ 128-126: Ο Βούτσεβιτς «λύτρωσε» τους «ταύρους»
- Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
- Τι είπε ο Φρανσίσκο για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι
- Η εξομολόγηση του Μπετανκόρ μετά την επική πρόκριση επί της Ρεάλ: «Δούλεψα ακόμη και ως ηλεκτρολόγος…»
- Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν για το «διπλό» στο Μόναχο
- Όλα στον αέρα στην Μπαρτσελόνα λόγω οικονομικής αβεβαιότητας
- Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις