«Τρομάζει» ο Χάνσι Φλικ σε τελικούς – Το απίθανο 8/8 του Γερμανού προπονητή της Μπαρτσελόνα
Ο Χάνσι Φλικ σε 8 τελικούς μετράει ισάριθμες νίκες αποδεικνύοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο πόσο επιδραστικός είναι στα μεγάλα παιχνίδια.
Η εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα του Χάνσι Φλικ σε τελικούς, συνεχίσθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1), καθώς ο Γερμανός προπονητής οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε μια θεαματική νίκη με 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό Σούπερ Καπ. Με αυτήν την νίκη, ο Φλικ μετρά πλέον οκτώ νίκες σε ισάριθμους τελικούς ως προπονητής!
Πριν αναλάβει την Μπαρτσελόνα, ο Φλικ είχε ήδη «κτίσει» την φήμη του ως «ανίκητος» σε τελικούς με την Μπάγερν Μονάχου, αφού κατέκτησε επτά τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού «εξαπλού» το 2020.
Το απίθανο αήττητο του Χάνσι Φλικ σε τελικούς
Και συνεχίζει αήττητος με την Μπαρτσελόνα, καθώς έφυγε νικητής σε τρεις τελικούς (σ.σ. δύο ισπανικά Σούπερ Καπ (2025, 2026) κι’ ένα Κύπελλο Ισπανίας (2025), όλους με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ο εκπληκτικός απολογισμός, φέρνει τον Γερμανό προπονητή πιο κοντά στο θρυλικό ρεκόρ του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κατέκτησε τους πρώτους ένδεκα τελικούς στην καριέρα του ως προπονητής.
