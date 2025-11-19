Μπαρτσελόνα: Πως ο Χάνσι Φλικ μαθαίνει άμυνα στους παίκτες

Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται η άμυνα της ομάδας του για τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ. Οι μπλαουγκράνα έχουν δεχθεί 15 γκολ και είναι λογικό ο Φλικ να μην είναι ευχαριστημένος, όταν οι Ρεάλ και Βιγιαρεάλ έχουν δεχθεί δέκα γκολ, όταν η 10η της βαθμολογίας της La Liga η Αλαβές έχει δεχθεί έντεκα.

Για αυτό και ο Φλικ αποφάσισε εντατικό φροντιστήριο, προκειμένου να βελτιωθούν οι παίκτες του, με τον… αστερίσκο ότι αισιοδοξεί πως η Μπαρτσελόνα θα βελτιωθεί περισσότερο όταν επιστρέψουν οι απόντες. Μέχρι τότε προσπαθεί να πάρει το καλύτερο που μπορεί από τους ετοιμοπόλεμους.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo ο Φλικ και ο βοηθός του Χάικο Βέστερμαν, ο οποίος ήταν αμυντικός προσπαθούν να βελτιώσουν τους παίκτες με τους εξής τρόπους:

-Μέσω γιγαντιαίας οθόνης, στο προπονητικό κέντρο, προβάλλουν στους παίκτες τις θέσεις που πρέπει να «κρατούν», όταν η ομάδα αμύνεται. Παράλληλα, τους δείχνουν τι θέλουν από αυτούς.

-Προβάλλουν διάφορα στιγμιότυπα επιθέσεων και τους ζητούν να παίρνουν σωστές θέσεις (= προσομοίωση).

-Με άλλα στιγμιότυπα ζητούν να προσαρμόζουν την άμυνα αλλά και τις υπόλοιπες γραμμές ανάλογα με τις επιθέσεις της ομάδας αλλά και πως να τοποθετούνται οι ποδοσφαιριστές, όταν χάνεται ή μπάλα και όταν ο αντίπαλος ξεκινά αντεπίθεση.

-Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον συντονισμό, το ζητούμενο είναι η άμυνα να λειτουργεί σαν σύνολο όσον αφορά στη συγκεκριμένη γραμμή και να επεκτείνεται ως φιλοσοφία σε ολόκληρη τη λειτουργία της ομάδας.

Η ιδέα για επιπλέον μαθήματα στην άμυνα, αν προτιμάτε η ιδέα για εντατικό φροντιστήριο, προήλθε από τη συμπεριφορά της Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με τη Ρεάλ, όπου το τεχνικό επιτελείο είχε επισημάνει έλλειψη πίεσης πάνω στην μπάλα. Αυτό φάνηκε στο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, που ξεκίνησε επειδή ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ξέφυγε από την πίεση και μπόρεσε να δώσει μια πάσα πίσω.

Όμως, η κακή λειτουργία της άμυνας φαίνεται από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Και με τα νέα μαθήματα εξάγεται το συμπέρασμα πως ο Φλικ ψάχνει να βρει λύσεις και ότι μέχρι τώρα, δεν τα έχει καταφέρει. Η επιστροφή των Ζοάν Γκαρθία και Ραφίνια αναμένεται να βοηθήσει, αλλά ο Φλικ βρεθεί σε δύσκολη θέση εάν δεν υπάρξει βελτίωση, καθώς η Μπάρτσελόνα «πληρώνει» τα αμυντικά λάθη.