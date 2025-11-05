«Ο Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο» – Χαμός στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα δεν διανύει καλή περίοδο, με την ομάδα να μη θυμίζει αυτή που κυριάρχησε στο περσινό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα το κλίμα στα αποδυτήρια φαίνεται να είναι τεταμένο. Ο Χάνσι Φλικ αισθάνεται δυσαρέσκεια με την κατάσταση που επικρατεί και νιώθει ότι «χάνει» τους παίκτες του λόγω των εγωισμών τους.

Σχετικά με την κατάσταση στους «Μπλαουγκράνα», το μαδριλένικο σάιτ «ABC» έριξε μία «βόμβα» με ένα πρόσφατο δημοσίευμά του, στο οποίο αναφέρει ότι ο Γερμανός τεχνικός σκέφτεται να αποχωρήσει από την ομάδα νωρίτερα από ότι προβλέπει το συμβόλαιό του, και συγκεκριμένα το προσεχές καλοκαίρι.

«Ο Φλικ έχει πει στο επιτελείο του ότι θα φύγει από την Μπάρτσα στο τέλος της σεζόν. Ο προπονητής λέει ότι είναι απογοητευμένος από την ασυνεπή στάση ορισμένων παικτών και θρηνεί την έλλειψη υποστήριξης που έχει λάβει από το διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχει πει ακόμα στον Ντέκο ή στον Λαπόρτα, αλλά το έχει συζητήσει με τους βοηθούς του, τους αναλυτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Προς το παρόν, σχεδιάζει να επισπεύσει την αποχώρησή του κατά ένα χρόνο», αναφέρει.

Τι γράφουν για Γιαμάλ και Φλικ

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: ABC are reporting that Hansi Flick wants to leave Barcelona at the end of the season. «I’m too tired,» he told his staff. The news is yet to be pending confirmation by Catalan sources, as ABC is a Madrid-based source. pic.twitter.com/0GZTy3akvn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 4, 2025

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ένας από τους βασικούς λόγους αποχώρησης του Φλικ είναι ο Λαμίν Γιαμάλ και η έλλειψη πειθαρχίας του: «Υπάρχουν εννοιολογικές και δομικές διαφορές σχετικά με το τι σημαίνει να προστατεύεις έναν παίκτη και για άλλη μια φορά η συζήτηση επικεντρώνεται στον Γιαμάλ, καθώς ο Φλικ πιστεύει στην πειθαρχία, όπως ο Λουίς Ενρίκε με τον Ντεμπελέ, ο οποίος κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα την περασμένη σεζόν αφού πέρασε τρεις μήνες στον πάγκο ως τιμωρία. Ο σύλλογος πιστεύει περισσότερο στο να παίζεις με ασφάλεια, όπως ο Μπαρτομέου με τον Μέσι όταν συγκρούστηκε με τον Λουίς Ενρίκε και ο σύλλογος τάχθηκε με το μέρος του σταρ».

Η ισπανική σελίδα ισχυρίζεται ότι η Μπαρτσελόνα γνωρίζει ότι ο Γιαμάλ είναι θέμα της επικαιρότητας για λάθος λόγους, αμελώντας τις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις, ωστόσο δεν απασχολεί τους υπευθύνους, κάτι που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στον Γερμανό τεχνικό. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γιαμάλ είναι ο μόνος παίκτης στον οποίο ο σύλλογος επιτρέπει να του σερβίρουν τα γεύματα. «Αυτά είναι πράγματα που ο σύλλογος του επιτρέπει να κάνει για να διατηρήσει καλές σχέσεις μαζί του και να μετριάσει κάπως την πίεση του να είναι τόσο νέος και διάσημος», αναφέρει.

Παρ’ όλα αυτά, δημοσιογράφοι που βρίσκονται κοντά στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ του Φλικ με τον Γιαμάλ και την ομάδα.