Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ έχει προκαλέσει πολλές φορές στο παρελθόν με τις δηλώσεις του, και το έκανε για άλλη μία φορά. Συγκεκριμένα, ο Μουνίρ Νασραουί, ο οποίος είχε αποκαλύψει πριν λίγο καιρό ότι βιοπορίζεται από τον μισθό του γιου του, κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να εργάζονται, δίνοντάς τους συμβουλές που όπως δήλωσε δεν ακολουθεί ο ίδιος.

«Όπως τώρα, όταν περπατάω στους δρόμους, και μισώ να το λέω, παλιά έψαχνα για δουλειά στις κατασκευές και δεν υπήρχαν δουλειές. Αλλά τώρα, αν ψάξεις για δουλειά, σου δίνουν δουλειά, αλλά οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους ενθαρρύνουμε να εργαστούν και να γίνουν κάποιος, να καταβάλουν προσπάθεια. Θα κερδίσουν, θα έρθει η ώρα να κερδίσουν. Αλλά αν κάθονται άπραγοι, χάνουν όλο τους τον χρόνο», δήλωσε.

Η ανάρτηση για τον πατέρα του Γιαμάλ

El padre de Lamine Yamal : “Yo antiguamente buscaba trabajo en la obra y no había trabajo, pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo, porque la gente joven no quiere trabajar. Lo que hay que hacer es animarlos a trabajar, a que sean algo”. pic.twitter.com/8mxwn1wrjd — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 1, 2025

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται λίγο καιρό αφού αποκάλυψε ότι ο ίδιος είναι άνεργος, σχολιάζοντας τα σχόλια που γίνονται κατά του προσώπου του. «Υπάρχουν πολλοί που λένε ανοησίες. Για παράδειγμα, γιατί δεν δουλεύω, γιατί ζω από τον γιο μου… Λοιπόν, ναι, καλοί άνθρωποι. Σε ευχαριστώ, γιε μου, θα είμαι πάντα ευγνώμων. Θα ζω από εσένα» είχε πει ο πατέρας του Γιαμάλ.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι δεν χρειάζεται τα χρήματα του γιου του, καθώς μπορεί ακόμα να δουλέψει. Συγκεκριμένα είπε: «Ο γιος μου δεν χρειάζεται να με πάει σε γηροκομείο, μπορώ ακόμα να δουλέψω. Μαζεύω όλα τα χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη και τα πουλάω για 8 σεντς το κιλό».