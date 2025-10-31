Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Μετ’ εμποδίων αγωνίζεται ο Λαμίν Γιαμάλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα καθώς δεν είναι μυστικό ότι υποφέρει από ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα, από τον περασμένο Αύγουστο. Το δίλημμα είναι: Χειρουργείο ή όχι;

Αν υποβληθεί σε επέμβαση ο 18χρονος σταρ θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Όμως, ο Χάνσι Φλικ έχει την πολυτέλεια να τον χάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα που έχουν θέματα και οι Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Όλμο;

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο για να λυθεί το πρόβλημα του Γιαμάλ. Προς το παρόν, όπως έγινε γνωστό, το ιατρικό επιτελείο και ο παίκτης προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες, ελπίζοντας ότι ο πόνος θα υποχωρήσει χωρίς να χρειαστεί το νυστέρι. Ωστόσο, αν οι ενοχλήσεις επιμείνουν, η επέμβαση θα είναι αναπόφευκτη.

Εννοείται ότι ο Φλικ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Υπάρχει φόβος να επιδεινωθεί η κατάσταση του Γιαμάλ. Προς το παρόν περιμένουν.

Το πρόβλημα του Γιαμάλ είναι από τα τέλη Αυγούστου. Ηδη, στο El Clasico φάνηκε ότι έχει αρχίσει να επηρεάζεται από την κατάστασή του. Πάντως, παραμένει διαθέσιμος ενόψει του αγώνα της Κυριακής, της Μπαρτσελόνα με την Ελτσε.

Ο Γιαμάλ δεν επαναπαύεται και ψάχνει λύσεις για αποθεραπευτεί. Η Sport αναφέρει ότι συμβουλεύτηκε εξωτερικούς γιατρούς σχετικά με το πρόβλημά του για να απαντήσει στο δίλημμα εγχείρηση ή θεραπεία;

Το πρώτο ενδεχόμενο, προς το παρόν, δεν εξετάζεται. Ο Γιαμάλ σκοπεύει να συνεχίσει με «συντηρητική» θεραπεία, εκτελώντας τις φυσιοθεραπευτικές του ασκήσεις και αγωνιζόμενος για τις επόμενες εβδομάδες, πριν επανεκτιμήσει την κατάστασή του. Όπως έγινε γνωστό σε κάποια προηγούμενα ματς έπαιξε με ενέσεις και παυσίπονα.

Το πρόβλημά του επηρεάζει τον Λαμίν Γιαμάλ, φαίνεται και από τα στατιστικά του. Η Cadena SER, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή δίκτυα ραδιοφωνικών σταθμών στην Ισπανία επεσήμανε ο Γιαμάλ είχε κατά μέσο όρο 11,33 ντρίμπλες ανά παιχνίδι πριν τον τραυματισμό του, και 9,15 από τότε. Ταυτόχρονα, είχε κατά μέσο όρο 6,66 σουτ ανά παιχνίδι και ο αριθμός έπεσε σε μόλις 3,81.