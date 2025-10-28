Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων
Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά όχι για την απόδοσή του, που δεν ήταν ικανοποιητική.
Ο νεαρός άσος των «μπλαουγκράνα» είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον Βινίσιους της «βασίλισσας» μετά το τέλος του μεγάλου αγώνα και η κόντρα των δύο παικτών έγινε πρώτο θέμα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Γιαμάλ πάντως φαίνεται ν’ αφήνει πίσω του την κακή εμφάνιση στο ματς με την Ρεάλ και εστιάζει σε επενδύσεις, αν βέβαια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο νεαρός άσος της Μπάρτσα είναι έτοιμος να κάνει μια σημαντική επένδυση, αγοράζοντας την βίλα ενός πρώην σπουδαίου άσου της Μπαρτσελόνα.
Ο Λαμίν Γιαμάλ σχεδιάζει λοιπόν την αγορά της βίλας στην οποία έμεναν ο Ζεράρ Πικέ με την Σακίρα, όταν ήταν παντρεμένοι, σύμφωνα με την El Pais, ενώ άλλες «πηγές» αναφέρουν πως ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα, έχει ήδη συμφωνήσει για την αγορά του σπιτιού.
Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ είναι πολλά κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος στον τρόπου που επενδύει τα λεφτά του ο διεθνής άσος της Μπάρτσα.
Είναι προφανές πως όσοι συμβουλεύουν τον Γιαμάλ, δίνουν προτεραιότητα στην αγορά πολυτελών σπιτιών κι εκτάσεων γης, θεωρώντας πως αυτή είναι μια ασφαλής επένδυση των χρημάτων του νεαρού άσου της Μπαρτσελόνα.
Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην αγορά που σχεδιάζει να κάνει άμεσα ο 18χρονος άσος των «μπλαουγκράνα».
Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει ότι στα πλάνα του Γιαμάλ είναι η απόκτηση κι άλλων πολυτελών κατοικιών, όχι απαραίτητα στην Ισπανία, καθώς οι άνθρωποι που εμπιστεύεται ο Γιαμάλ, έχουν σχεδιάσει ένα πρότζεκτ που αφορά την αγορά ακινήτων ή μεγάλων εκτάσεων γης και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Γι’ αυτό τον λόγο οι συνεργάτες του νεαρού άσου της Μπατσελόνα, έχουν ανοιχτές «κεραίες» σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ψάχνοντας για ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την περιουσία του νεαρού άσου της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας.
Το γραφείο με το οποίο συνεργάζεται ο Γιαμάλ, θεωρεί πως ο τομέας των ακινήτων είναι στα πάνω του και γι’ αυτό τον λόγο εστιάζει στην αγορά πολυτελών σπιτιών και εκτάσεων γης, για λογαριασμό του νεαρού άσου των Καταλανών.
Μια γνώμη την οποία βέβαια συμμερίζεται ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.
Σε ότι έχει να κάνει με την βίλα που είχαν ο Πικέ με την Σακίρα, η El Pais αναφέρει πως αν τελικά ο Γιαμάλ προχωρήσει στην απόκτηση του ακινήτου, θα προβεί σε πολλές αλλαγές, γιατί θέλει να διαμορφώσει το σπίτι σύμφωνα με την δική του αισθητική.
Το σίγουρο είναι πως έχει τα χρήματα, όχι μόνο για την αγορά της βίλας, αλλά και για να κάνει όσες αλλαγές θέλει προκειμένου να δώσει νέα «ταυτότητα» στο σπίτι που διέμεναν ο πρώην αρχηγός της Μπάρτσα και η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια.
