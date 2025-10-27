Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να αγοράσει την έπαυλη των Σακίρα – Πικέ με ποσό που προκαλεί… ίλιγγο! (pics)
Σε μία μεγάλη αγορά ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Λαμίν Γιαμάλ, έναντι ενός ποσού που προκαλεί… ίλιγγο!
O Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να κλέβει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά και εκτός γηπέδων. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την αγορά της διάσημης έπαυλης όπου κάποτε ζούσαν ο Ζεράρ Πικέ με τη Σακίρα, στην αριστοκρατική περιοχή Εσπλουγκές δε Λιομπρεγκάτ, έναντι του απίστευτου ποσού των 14 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πολυτελές συγκρότημα εκτείνεται σε 3.800 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει τρεις κατοικίες, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, αλλά και πλήρη γκάμα εγκαταστάσεων που υπόσχονται ιδιωτικότητα, άνεση και υψηλή αισθητική. Η κεντρική κατοικία, την οποία θα αποκτήσει ο Γιαμάλ, είχε πωληθεί νωρίτερα το καλοκαίρι έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Τι αναφέρουν στην Ισπανία για τον Γιαμάλ και την έπαυλη
