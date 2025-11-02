Ο Γιαμάλ χώρισε με τη Νίκι Νικόλ – «Φουντώνουν» οι φήμες για απιστία από τον σταρ της Μπαρτσελόνα

Δεν κράτησε πολύ ο έρωτας του Λαμίν Γιαμάλ για τη Νίκι Νικόλ, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα και η 25χρονη τραγουδίστρια ήταν μαζί από τα τέλη Αυγούστου, ενώ ήδη κυκλοφορούν σενάρια για απιστία και νέο ειδύλλιο του νεαρού άσου.

Μάλιστα, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Γιαμάλ φέρεται να συναντήθηκε κρυφά με την Ιταλίδα influencer Άννα Γκενιόζο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Μιλάνο, με τον ίδιο να τονίζει πως αυτή η σύντομη απόδραση στην Ιταλία δεν είχε καμία σχέση με τον χωρισμό. Η Γκενιόζο έχει δείξει την αγάπη της προς τη «στρογγυλή θεά», ενώ παλαιότερα είχε δηλώσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον Κβαρατσχέλια, λέγοντας: «Ξέρεις ότι σ’ αγαπώ».

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χαβιέρ δε Όγιος αποκάλυψε πως έλαβε μήνυμα από τον ίδιο τον Γιαμάλ, στο οποίο ο άσος των «μπαλουγκράνα» ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε απιστία, λέγοντας:

«Ο Λαμίν μου έγραψε και μου είπε πως εκείνος και η Νίκι Νικόλ δεν είναι πλέον μαζί. Μου τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία απιστία. Απλώς χωρίσαμε, αυτό είναι όλο. Όσα γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

Ο Γιαμάλ και η έπαυλη των Πικέ και Σακίρα

Την ίδια στιγμή, ο Ισπανός εξτρέμ φαίνεται να αλλάζει σελίδα στη ζωή του, καθώς φέρεται να αγόρασε την πρώην έπαυλη του Ζεράρ Πικέ και της Σακίρα στη Βαρκελώνη, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπου σκοπεύει να μείνει μαζί με τον ξάδερφό του και έναν φίλο του.