Κι όμως: Η Νίκι Νικόλ μετά τον χωρισμό με τον Γιαμάλ βρήκε νέα σχέση (pics)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ο χωρισμός του Λαμίν Γιαμάλ με την τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ. Το ζευγάρι χώρισε μετά από 67 ημέρες, ενώ κυκλοφορούν διάφορες φήμες για απιστίες, τις οποίες ο αστέρας της Μπαρτσελόνα να τις αρνείται.

Συγκεκριμένα ο 18χρονος δήλωσε: «Δεν είμαστε μαζί και δεν οφείλεται σε κάποια απιστία. Απλώς χωρίσαμε, αυτό είναι όλο. Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση μας. Δεν έχω υπάρξει άπιστος, ούτε έχω υπάρξει με καμία άλλη».

Δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέφεραν ότι ο Γιαμάλ είχε συναντηθεί στα κρυφά με την Άννα Γκενιόζο, Ιταλίδα influencer με περισσότερους από 700.000 ακόλουθους στο Instagram, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στο Μιλάνο.

Παρ’ όλα αυτά φήμες κυκλοφορούν και για την Νικόλ, καθώς λίγες ημέρες μετά τον χωρισμό τους, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άνχελ Ντε Μπρίτο δημοσίευσε τα μηνύματα με έναν μάρτυρα που την είδε μαζί με τον Μερνουέλ, ο οποίος είναι γνωστός influencer στην Αργεντινή.

Τι γράφουν για την πρώην σύντροφο του Λαμίν Γιαμάλ, Νίκι Νικόλ

“Nicki Nicole”:

Porque después de su separación con Yamal Lamine se la vio irse de Picheo con el streamer Mernuel, fuentes de Angel de Brito aseguran que están juntos https://t.co/MiKioQqZQI pic.twitter.com/kpVtBChhqW — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) November 1, 2025

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Μια φίλη μου την είδε χθες να φεύγει με τον Μερνουέλ, έναν από τους πιο δημοφιλείς YouTubers της στιγμής. Ήταν μαζί όλη τη νύχτα και έφυγαν μαζί. Όλοι σχολίαζαν το γεγονός, γιατί από το πουθενά εκείνη είχε εμφανιστεί στο stream της Γιανίνα τις προάλλες. Και χθες ήταν πάλι μαζί».