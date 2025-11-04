Ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ χώρισε και ο πατέρας παντρεύεται μια 23χρονη κοπέλα

Ο γιος χώρισε, ο πατέρας παντρεύεται. Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε από τη σύντροφό του Νίκι Νικόλ, ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουΐ πρόκειται να παντρευτεί!

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η είδηση έγινε viral όχι μόνο για το τάιμινγκ, αλλά και για τη διαφορά ηλικίας των δύο ζευγαριών. Βλέπετε ο Γιαμάλ είναι μόλις 18 και η Νικόλ 25, την ώρα που πατέρας του είναι 39 και η γυναίκα που πρόκειται να παντρευτεί (Κριστίνα το όνομά της) μόλις 23.

Η είδηση για τον γάμο του Μουνίρ Νασραουΐ έγινε γνωστή από τον ίδιο καθώς στο προφίλ που διατηρεί στο instagram έχει ανεβάσει μια κοινή τους φωτογραφία (παρακάτω) την οποία συνοδεύει με λεζάντα μία μαύρη καρδιά και ένα μονόπετρο.

Η ανάρτηση αυτή έχει δεχθεί πάνω από… 43 χιλιάδες likes και πάνω από 1,1 χιλιάδες σχόλια με αρκετά να έχουν να κάνουν με τις καθιερωμένες ευχές που δέχεται ένα ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί. Υπάρχουν όμως και κάποια που στέκονται στη διαφορά της ηλικίας ανάμεσα στους δυο που είναι 16 χρόνια.

«Ο γιος με 25χρονη και ο πατέρας με 23χρονη», ενώ κάποιοι άλλοι έγραψαν πικρόχολα «Τι συνδυασμός», «Καημένε Λαμίν, άλλο ένα στόμα να ταΐσεις…», μεταξύ άλλων.

Ένα άλλο άτομο προφανώς οπαδός της Μπαρτσελόνα, κάνει χιούμορ και γράφει απευθυνόμενος στον πατέρα του Γιαμάλ: «Βάλε τα δυνατά σου, χρειαζόμαστε επιθετικό!» προτρέποντάς τον να «βγάλει» κι άλλον γιο όσο καλός ποδοσφαιριστής είναι ο Λαμίν.

Πάντως τόσο ο 39χρονος όσο και η 23χρονη Κριστίνα αγνόησαν όλο τον «θόρυβο» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους και φαίνεται ότι έχουν κάνει το επόμενο βήμα που θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, όταν και θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Μουνίρ και Κριστίνα είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στις 30 Απριλίου 2025 όταν παρακολούθησαν δίπλα, δίπλα τον περσινό πρώτο ημιτελικό του Champions League, Μπαρτσελόνα – Ίντερ.

Να αναφέρουμε τέλος πως οι γονείς του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα χώρισαν τρία χρόνια μετά τη γέννηση του, με τον πατέρα του να αποκτά μία κόρη με άλλη σύντροφο και τη μητέρα του Σίλα Εμπάνα να έχει παντρευτεί ξανά έχοντας έναν γιο.