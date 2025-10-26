sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο πρώτο «Clasico» και στο +5! (vid)
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 19:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο πρώτο «Clasico» και στο +5! (vid)

«Αέρα» 5 βαθμών απέκτησε στην κορυφή της La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης (27 έναντι 22), καθώς με γκολ των Εμπαπέ (22’) και Μπέλινγκχαμ (43’) νίκησε τη Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου» με 2-1.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Στη Ρεάλ Μαδρίτης το πρώτο clasico της σεζόν. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου» με 2-1, για την 10η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγε στο +5 από τους Μπλαουγκράνα.

Δείτε εδώ τα highlights

Οι Μερέγχες σκόραραν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τους Κιλιάν Εμπαπέ (22’) και Τζουντ Μπέλινγκχαμ (43’), ενώ είχαν ακυρωθέν γκολ στο 12’ με τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα στο 52’ έχασε και πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει με τον Φεράν Λόπες στο 38’ σε 1-1.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στο +5 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, που έμεινε στους 22.

Κυριάρχησε η Ρεάλ Μαδρίτης

Μόλις στο 2ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γιαμάλ στον Βινίσιους, αλλά μετά την επέμβαση του VAR και το on field review το πήρε πίσω και έδωσε επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου στον σούπερ σταρ των Καταλανών. Στο 12’ ο Εμπαπέ σκόραρε με ωραίο σουτ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR για οφσάιντ του Γάλλου. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 22’ έκαναν το 1-0 με σουτ του Εμπαπέ.

Στο 29’ ο Κιλιάν έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Σέζνι απέκρουσε το σουτ του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Χάουσεν, αλλά ο τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα της είπε «όχι», όπως και στο 35ο λεπτό σε σουτ του Βινίσιους. Στο 38’ οι Καταλανοί ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Φερμίν Λόπες, μετά γύρισμα του Ράσφορντ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι το προβάδισμα στο σκορ με πλασέ του Μπέλινγκχαμ.

Στο 50’ το VAR ζήτησε από τον διαιτητή να δει χέρι του Έρικ Γκαρθία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο ρέφερι αφού εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ, έδωσε πέναλτι υπέρ της Ρεάλ. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Σέζνι έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 53’ η Μπαρτσελόνα έφτασε κοντά στο 2-2 με τον Φερμίν, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε.

Νεύρα από Βινίσιους

Στο 72’ ο Τσάμπι Αλόνσο έκανε αλλαγή τον Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο να εκνευρίζεται και να φεύγει για τα αποδυτήρια, λέγοντας παράλληλα και κάποια… γαλλικά. Λίγο αργότερα, πάντως, ο Λατινοαμερικάνος επέστρεψε στον πάγκο των γηπεδούχων.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης η Ρεάλ Μαδρίτης οπισθοχώρησε και έδωσε χώρο στην Μπαρτσελόνα, αλλά οι Καταλανοί δεν το εκμεταλλευτήκαν. Στο 88’ μάλιστα η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο άγγιξε το 3-1 με τον Εμπαπέ, αλλά το σουτ του Γάλλου έφυγε άουτ.

Στην αντεπίθεση ο Κουντέ δεν πρόλαβε την μπάλα ενώ ήταν μόνος του με τον Κουρτουά, ενώ στο 90+5’ η Ρεάλ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντρίγκο, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Σέζνι. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και να ξεφεύγει στο +5 από την Μπαρτσελόνα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βαλβέρδε (72’Καρβαχάλ), Καρέρας, Χάουσεν, Μιλιτάο, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ (66’Μπραΐμ), Μπέλινγκχαμ (90’Θεμπάγιος), Βινίσιους (72’Ροντρίγκο), Εμπαπέ (90’Γκονθάλο).

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Κουμπαρσί (83’Μπαρντάτζι), Μπαλντέ (97’Μαρτίν), Κουντέ, Έρικ Γκαρσία (74’Αραούχο), Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ, Φεράν Τόρες (74’Κασαδό).

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σοσιεδάδ – Σεβίλλη 2-1
Ζιρόνα – Οβιέδο 3-3
Εσπανιόλ – Έλτσε 1-0
Αθλέτικ – Χετάφε 0-1
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 0-2
Μαγιόρκα – Λεβάντε 1-1
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1
26/10 19:30 Οσασούνα – Θέλτα
26/10 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές
27/10 22:00 Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

31/10 22:00 Χετάφε – Ζιρόνα
1/11 15:00 Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο
1/11 17:15 Ατλέτικο – Σεβίλλη
1/11 19:30 Σοσιεδάδ – Αθλέτικ
1/11 22:00 Ρεάλ – Βαλένθια
2/11 15:00 Λεβάντε – Θέλτα
2/11 17:15 Αλαβές – Εσπανιόλ
2/11 19:30 Μπαρτσελόνα – Έλτσε
2/11 22:00 Μπέτις – Μαγιόρκα
3/11 22:00 Οβιέδο – Οσασούνα

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Ντόναλντ Τραμπ: Οι χορηγοί και τα «θαύματα» της δεύτερης θητείας του

Σύνταξη
