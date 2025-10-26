Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο πρώτο «Clasico» και στο +5! (vid)

Στη Ρεάλ Μαδρίτης το πρώτο clasico της σεζόν. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου» με 2-1, για την 10η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγε στο +5 από τους Μπλαουγκράνα.

Οι Μερέγχες σκόραραν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τους Κιλιάν Εμπαπέ (22’) και Τζουντ Μπέλινγκχαμ (43’), ενώ είχαν ακυρωθέν γκολ στο 12’ με τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος μάλιστα στο 52’ έχασε και πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφαρίσει με τον Φεράν Λόπες στο 38’ σε 1-1.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Ρεάλ Μαδρίτης ανέβηκε στους 27 βαθμούς και βρίσκεται στο +5 από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, που έμεινε στους 22.

Κυριάρχησε η Ρεάλ Μαδρίτης

Μόλις στο 2ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γιαμάλ στον Βινίσιους, αλλά μετά την επέμβαση του VAR και το on field review το πήρε πίσω και έδωσε επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου στον σούπερ σταρ των Καταλανών. Στο 12’ ο Εμπαπέ σκόραρε με ωραίο σουτ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR για οφσάιντ του Γάλλου. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 22’ έκαναν το 1-0 με σουτ του Εμπαπέ.

Στο 29’ ο Κιλιάν έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά ο Σέζνι απέκρουσε το σουτ του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Χάουσεν, αλλά ο τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα της είπε «όχι», όπως και στο 35ο λεπτό σε σουτ του Βινίσιους. Στο 38’ οι Καταλανοί ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Φερμίν Λόπες, μετά γύρισμα του Ράσφορντ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι το προβάδισμα στο σκορ με πλασέ του Μπέλινγκχαμ.

Στο 50’ το VAR ζήτησε από τον διαιτητή να δει χέρι του Έρικ Γκαρθία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο ρέφερι αφού εξέτασε τη φάση στο μόνιτορ, έδωσε πέναλτι υπέρ της Ρεάλ. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Σέζνι έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 53’ η Μπαρτσελόνα έφτασε κοντά στο 2-2 με τον Φερμίν, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε.

Νεύρα από Βινίσιους

Στο 72’ ο Τσάμπι Αλόνσο έκανε αλλαγή τον Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο να εκνευρίζεται και να φεύγει για τα αποδυτήρια, λέγοντας παράλληλα και κάποια… γαλλικά. Λίγο αργότερα, πάντως, ο Λατινοαμερικάνος επέστρεψε στον πάγκο των γηπεδούχων.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης η Ρεάλ Μαδρίτης οπισθοχώρησε και έδωσε χώρο στην Μπαρτσελόνα, αλλά οι Καταλανοί δεν το εκμεταλλευτήκαν. Στο 88’ μάλιστα η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο άγγιξε το 3-1 με τον Εμπαπέ, αλλά το σουτ του Γάλλου έφυγε άουτ.

Στην αντεπίθεση ο Κουντέ δεν πρόλαβε την μπάλα ενώ ήταν μόνος του με τον Κουρτουά, ενώ στο 90+5’ η Ρεάλ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ροντρίγκο, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Σέζνι. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη με 2-1 και να ξεφεύγει στο +5 από την Μπαρτσελόνα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Βαλβέρδε (72’Καρβαχάλ), Καρέρας, Χάουσεν, Μιλιτάο, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ (66’Μπραΐμ), Μπέλινγκχαμ (90’Θεμπάγιος), Βινίσιους (72’Ροντρίγκο), Εμπαπέ (90’Γκονθάλο).

Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Κουμπαρσί (83’Μπαρντάτζι), Μπαλντέ (97’Μαρτίν), Κουντέ, Έρικ Γκαρσία (74’Αραούχο), Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ, Φεράν Τόρες (74’Κασαδό).

