Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Marca: «Η κρυφή μαφία που πολεμά η Ρεάλ»
Ποδόσφαιρο 25 Οκτωβρίου 2025

Marca: «Η κρυφή μαφία που πολεμά η Ρεάλ»

Η κρυφή μαφία που πολεμά η Ρεάλ Μαδρίτης: «500 ευρώ το κάθε διαρκείας και συμφωνία»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όλα ξεκίνησαν από ένα κινητό που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από το Σαντιάγο Μπερναμπέου τη νύχτα του αγώνα Ρεάλ – Μαρσέιγ. Στις συνομιλίες του υπήρχε μια σύντομη ανταλλαγή:
– «Τι έχεις;»
– «Δύο διαρκείας, κερκίδα δυτικά»
– «500 ευρώ το καθένα και συμφωνία».

Η φράση αυτή αποκάλυψε ένα κύκλωμα παράνομης ενοικίασης διαρκείας, ένα «παράλληλο» εμπόριο που λειτουργεί σχεδόν ανενόχλητα έξω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Marca, μεσάζοντες πλησιάζουν κατόχους διαρκείας πρόθυμους να «παραχωρήσουν» την κάρτα τους με αντάλλαγμα μερικές εκατοντάδες ευρώ, συχνά για να πληρώσουν το ετήσιο πάσο τους. Έπειτα, ειδικοί μεταφορείς παραλαμβάνουν τις κάρτες και τις παραδίδουν σε ξενοδοχεία ή ιδιωτικούς χώρους στους αγοραστές, πάντα με μετρητά και χωρίς ίχνη. Αν υπάρξει έλεγχος, οι «πελάτες» έχουν σαφείς οδηγίες: να ισχυριστούν πως η κάρτα τους δόθηκε δωρεάν.
Το σύστημα λειτουργεί ιεραρχικά —συνδρομητής, μεσάζοντας, μεταφορέας, αγοραστής— και έχει δομή σχεδόν βιομηχανική. Ορισμένες σεζόν, κυκλώματα αυτού του τύπου έχουν διακινήσει χιλιάδες πάσα, με τα στελέχη τους να αποφεύγουν νομικές συνέπειες αξιοποιώντας κενά στη νομοθεσία.

Η Ισπανική Εθνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις προσώπων που εργάζονταν για εταιρείες πώλησης παράνομων εισιτηρίων. Σε μια από τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν 138 κάρτες διαρκείας της Ρεάλ έτοιμες προς επιστροφή στους κατόχους τους. Το κάθε δρομολόγιο αμοιβόταν με μόλις τρία ευρώ, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος και την οργάνωση του μηχανισμού.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των εμπλεκόμενων κατόχων διαρκείας, καθώς, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, η μεταπώληση ή ενοικίαση του διαρκείας θεωρείται «πολύ σοβαρό παράπτωμα» που μπορεί να τιμωρηθεί με αναστολή έως και τριών ετών ή με απώλεια της κάρτας.

Η απάντηση του συλλόγου

Με σκοπό να περιορίσει τη μαύρη αγορά, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέστειλε επιστολή στους συνδρομητές/κατόχους διαρκείας στις αρχές της περιόδου 2025–26, αυξάνοντας την αποζημίωση για όσους παραχωρούν το διαρκείας τους επίσημα στην πλατφόρμα του συλλόγου. Η αμοιβή αυξήθηκε από 30% σε 35% της τιμής μεταπώλησης, ενώ για τα πάσα που παραχωρούνται εγκαίρως αλλά δεν πωλούνται, ο σύλλογος καταβάλλει 15% της αξίας.

Η επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του συλλόγου είναι η μοναδική νόμιμη οδός για τη διάθεση εισιτηρίων, διασφαλίζοντας διαφάνεια και προστασία τόσο για τους συνδρομητές όσο και για τους απλούς φιλάθλους.

Παρά τις ενέργειες του συλλόγου και τις αστυνομικές επεμβάσεις, η παράνομη αγορά παραμένει ενεργή. Η Marca επισημαίνει πως η ζήτηση για μεγάλα ματς, όπως το επερχόμενο Ρεάλ–Μπαρτσελόνα, διατηρεί ζωντανό το παράλληλο εμπόριο. Όσο θα υπάρχουν φίλαθλοι διατεθειμένοι να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ για μια θέση στο Μπερναμπέου, κάποιος θα εξακολουθεί να απαντά στην άλλη άκρη του τηλεφώνου: «500 ευρώ το κάθε διαρκείας και συμφωνία».

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0) . Με δέκα παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 30′ – Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα Β’.

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 25.10.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
ESPN: «Αλλάζει το πρωτόκολλο του VAR για τη 2η κίτρινη μετά την αδικία με τον Έσε»
Champions League 25.10.25

ESPN: «Αλλάζει το πρωτόκολλο του VAR για τη 2η κίτρινη μετά την αδικία με τον Έσε»

Όπως αναμενόταν, η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε κόντρα στη Μπαρτσελόνα, φέρνει μια απαραίτητη αλλαγή στον κανονισμό σχετικά με τη δυνατότητα παρέμβασης του VAR μετά από δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στην ΑΕΚ< με τους Τσικίνιο και Ροντινέι να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Εκτός έμειναν Μαρτίνς και Ορτέγκα.

Σύνταξη
Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο πρώην πλέον τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, ευχαριστώντας τον σύλλογο.

Σύνταξη
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 25.10.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
Και λαμπρότητα 25.10.25

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο

Πλήθος πιστών έδωσε το παρών κατά τη λιτάνευση σε κεντρικές οδούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ αγήματα των ενόπλων δυνάμεων ήταν στην «κεφαλή» της πομπής

Σύνταξη
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
