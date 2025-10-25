Marca: «Η κρυφή μαφία που πολεμά η Ρεάλ»

Όλα ξεκίνησαν από ένα κινητό που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από το Σαντιάγο Μπερναμπέου τη νύχτα του αγώνα Ρεάλ – Μαρσέιγ. Στις συνομιλίες του υπήρχε μια σύντομη ανταλλαγή:

– «Τι έχεις;»

– «Δύο διαρκείας, κερκίδα δυτικά»

– «500 ευρώ το καθένα και συμφωνία».

Η φράση αυτή αποκάλυψε ένα κύκλωμα παράνομης ενοικίασης διαρκείας, ένα «παράλληλο» εμπόριο που λειτουργεί σχεδόν ανενόχλητα έξω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Marca, μεσάζοντες πλησιάζουν κατόχους διαρκείας πρόθυμους να «παραχωρήσουν» την κάρτα τους με αντάλλαγμα μερικές εκατοντάδες ευρώ, συχνά για να πληρώσουν το ετήσιο πάσο τους. Έπειτα, ειδικοί μεταφορείς παραλαμβάνουν τις κάρτες και τις παραδίδουν σε ξενοδοχεία ή ιδιωτικούς χώρους στους αγοραστές, πάντα με μετρητά και χωρίς ίχνη. Αν υπάρξει έλεγχος, οι «πελάτες» έχουν σαφείς οδηγίες: να ισχυριστούν πως η κάρτα τους δόθηκε δωρεάν.

Το σύστημα λειτουργεί ιεραρχικά —συνδρομητής, μεσάζοντας, μεταφορέας, αγοραστής— και έχει δομή σχεδόν βιομηχανική. Ορισμένες σεζόν, κυκλώματα αυτού του τύπου έχουν διακινήσει χιλιάδες πάσα, με τα στελέχη τους να αποφεύγουν νομικές συνέπειες αξιοποιώντας κενά στη νομοθεσία.

Η Ισπανική Εθνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις προσώπων που εργάζονταν για εταιρείες πώλησης παράνομων εισιτηρίων. Σε μια από τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν 138 κάρτες διαρκείας της Ρεάλ έτοιμες προς επιστροφή στους κατόχους τους. Το κάθε δρομολόγιο αμοιβόταν με μόλις τρία ευρώ, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος και την οργάνωση του μηχανισμού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των εμπλεκόμενων κατόχων διαρκείας, καθώς, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, η μεταπώληση ή ενοικίαση του διαρκείας θεωρείται «πολύ σοβαρό παράπτωμα» που μπορεί να τιμωρηθεί με αναστολή έως και τριών ετών ή με απώλεια της κάρτας.

Η απάντηση του συλλόγου

Με σκοπό να περιορίσει τη μαύρη αγορά, η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέστειλε επιστολή στους συνδρομητές/κατόχους διαρκείας στις αρχές της περιόδου 2025–26, αυξάνοντας την αποζημίωση για όσους παραχωρούν το διαρκείας τους επίσημα στην πλατφόρμα του συλλόγου. Η αμοιβή αυξήθηκε από 30% σε 35% της τιμής μεταπώλησης, ενώ για τα πάσα που παραχωρούνται εγκαίρως αλλά δεν πωλούνται, ο σύλλογος καταβάλλει 15% της αξίας.

Η επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του συλλόγου είναι η μοναδική νόμιμη οδός για τη διάθεση εισιτηρίων, διασφαλίζοντας διαφάνεια και προστασία τόσο για τους συνδρομητές όσο και για τους απλούς φιλάθλους.

Παρά τις ενέργειες του συλλόγου και τις αστυνομικές επεμβάσεις, η παράνομη αγορά παραμένει ενεργή. Η Marca επισημαίνει πως η ζήτηση για μεγάλα ματς, όπως το επερχόμενο Ρεάλ–Μπαρτσελόνα, διατηρεί ζωντανό το παράλληλο εμπόριο. Όσο θα υπάρχουν φίλαθλοι διατεθειμένοι να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ για μια θέση στο Μπερναμπέου, κάποιος θα εξακολουθεί να απαντά στην άλλη άκρη του τηλεφώνου: «500 ευρώ το κάθε διαρκείας και συμφωνία».