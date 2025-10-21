Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα στο φιλόδοξο σχέδιό της για τη μεταμόρφωση του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου σε πολυλειτουργικό υπερσύγχρονο κέντρο. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (TSJM) απέρριψε ταυτόχρονα τα εφετεία τόσο του συλλόγου όσο και του Δήμου Μαδρίτης και επικύρωσε τη δικαστική απόφαση που είχε δικαιώσει τους κατοίκους της περιοχής, ακυρώνοντας την άδεια για την κατασκευή δύο υπόγειων χώρων στάθμευσης γύρω από το γήπεδο — ενός στη λεωφόρο Καστεγιάνα και ενός στην οδό Padre Damián.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, που αποκάλυψε το El Confidencial, ο Δήμος «δεν απέδειξε ότι η κατασκευή των δύο πάρκινγκ εξυπηρετεί σκοπό δημόσιου συμφέροντος ή ευθυγραμμίζεται με τον εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό». Οι δικαστές υπογράμμισαν επίσης ότι το έργο θα προκαλούσε «περιβαλλοντική επιβάρυνση» για τους κατοίκους, με απώλεια πρασίνου, κοπή δέντρων, αύξηση κυκλοφορίας, ρύπανση και ηχορύπανση, ειδικά σε ημέρες αγώνων ή συναυλιών.

Η Ένωση Κατοίκων “Perjudicados Santiago Bernabéu” είχε προσφύγει ήδη από το 2024, καταγγέλλοντας πως η παραχώρηση των εκτάσεων στη Ρεάλ έγινε κατά παράβαση του πολεοδομικού σχεδίου και χωρίς δημόσια διαβούλευση. Τότε, το Διοικητικό Δικαστήριο αρ. 30 της Μαδρίτης είχε δικαιώσει τους κατοίκους, κρίνοντας τη συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του συλλόγου «άκυρη και ανίσχυρη». Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώνει πλήρως αυτή τη θέση και επιπλέον επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα για τα δικαστικά έξοδα: 12.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης και 6.000 ευρώ στον Δήμο.

Η απόφαση δεν είναι οριστικά τελεσίδικη, καθώς επιτρέπει προσφυγή στον Άρειο Πάγο της Ισπανίας μέσα σε 30 ημέρες, ωστόσο θεωρείται σαφές πλήγμα για το πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο της Ρεάλ. Το έργο των πάρκινγκ είχε κριθεί κομβικό για τη λειτουργία του νέου Μπερναμπέου ως “πολυχώρου”, ικανού να φιλοξενεί συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις πέρα από τους αγώνες ποδοσφαίρου.

Ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στον Δήμο Μαδρίτης, Αντόνιο Χιράλδο, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, επισημαίνοντας ότι «η απόφαση επιβεβαιώνει πως ο δήμος του Αλμέιδα ασκεί πολεοδομία κατά παραγγελία, αγνοώντας τη νομιμότητα». Όπως δήλωσε, «οι δικαστές ακυρώνουν διαρκώς πρωτοβουλίες του, γιατί δεν σέβονται το δημόσιο συμφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ: από την αρχή γνωρίζαμε ότι αυτό το έργο δεν μπορούσε να εγκριθεί».

Η υπόθεση των πάρκινγκ έρχεται να προστεθεί στη λίστα των δικαστικών εμποδίων που αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τις προσφυγές για ηχορύπανση που ανάγκασαν το κλαμπ να αναστείλει προσωρινά τις συναυλίες στο νέο γήπεδο. Παρότι η ομάδα του Φλορεντίνο Πέρεθ φιλοδοξεί να μετατρέψει το Μπερναμπέου σε παγκόσμιο εμβληματικό προορισμό ψυχαγωγίας, η Δικαιοσύνη υπενθυμίζει με σαφήνεια ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.