To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα
Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτύρονται για τον καύσωνα στο Μπερναμπέου όταν η οροφή παραμένει κλειστή.
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τα νικηφόρα της αποτελέσματα σε Ισπανία και Ευρώπη, όμως οι φίλαθλοι ζουν μια διαφορετική, δυσάρεστη εμπειρία στο «ανακαινισμένο» Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το μεγαλεπήβολο έργο του Φλορεντίνο Πέρεθ, που παρουσιάστηκε με στόχο τη σύγχρονη άνεση και την τεχνολογική υπεροχή, δείχνει να έχει μια παράπλευρη συνέπεια: τη μετατροπή του σταδίου σε… σάουνα όταν η αναδιπλούμενη στέγη παραμένει κλειστή.
Στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ για το Champions League, το οποίο κρίθηκε με πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ, οι εξέδρες γέμισαν παράπονα. Οι θεατές έκαναν λόγο για αφόρητη ζέστη, ενώ ακόμα και οι παίκτες κατέφυγαν στους πάγκους για συχνή ενυδάτωση. Δημοσιογράφοι σε ισπανικά ραδιόφωνα χαρακτήρισαν το Μπερναμπέου «θερμοκήπιο», ότι «μοιάζει με σάουνα» προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη, ειδικά για τους ηλικιωμένους θεατές που δυσκολεύονται να αντέξουν τέτοια θερμοκρασία.
Η Ρεάλ έχει επιλέξει να κλείνει το γήπεδο για λόγους ακουστικής και ατμόσφαιρας, δημιουργώντας έναν πιο εκρηκτικό ήχο μέσα στο ματς. Όμως αυτή η επιλογή γίνεται όλο και πιο αμφιλεγόμενη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στις αθλητικές εκπομπές ο κόσμος διερωτάται εάν πράγματι είναι λειτουργική απόφαση ή μονάχα επιβολή του προέδρου.
Η αλήθεια είναι πως η νέα εποχή του Μπερναμπέου έρχεται με λάμψη και κύρος, ωστόσο η πρακτική εμπειρία των φιλάθλων αναδεικνύει ότι ακόμα και το πιο σύγχρονο γήπεδο μπορεί να έχει αδύναμα σημεία. Και όταν αυτά σχετίζονται με την υγεία και την άνεση των θεατών, η «σάουνα του Μπερναμπέου» δεν μπορεί να αγνοείται.
