Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ 2-0: Εύκολη νίκη για το 5Χ5

Ασταμάτητη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, αφού επιβλήθηκε της Εσπανιόλ με 2-0 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 5η αγωνιστική της La Liga, κάνοντας έτσι το 5/5 και φτάνοντας τους 15 βαθμούς.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κατάφερε να πετύχει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και φρόντισε να ελέγξει απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης, φτάνοντας έτσι στο θετικό αποτέλεσμα χωρίς ουσιαστικά να χρειαστεί να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τη «βασίλισσα» που άνοιξε το σκορ με τον Έντερ Μιλιτάο στο 22ο λεπτό και παρά τις όποιες προσπάθειες των Καταλανών, το 1-0 έμεινε ως είχε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «μερένγκες» βρήκαν νωρίς δίχτυα (47′) με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έγραψε και το τελικό 2-0.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

19/9

Μπέτις-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1

20/9

Χιρόνα-Λεβάντε 0-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

19:30 Αλαβές-Σεβίλλη

19:30 Βιγιαρεάλ-Οσασούνα

22:00 Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο

21/9

15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα

17:15 Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:30 Έλτσε-Οβιέδο

22:00 Μπαρτσελόνα-Χετάφε

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

23/9

20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χιρόνα

20:00 Εσπανιόλ-Βαλένθια

22:30 Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης

22:30 Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ

24/9

20:00 Χετάφε-Αλαβές

22:30 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο

22:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα

25/9

20:30 Οσασούνα-Έλτσε

22:30 Οβιέδο-Μπαρτσελόνα