Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1: Επιστροφή στις νίκες με τριάρα για τους Ανδαλουσιάνους

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Μπέτις, η οποία μετά από δύο ισοπαλίας και μία ήττα, κατάφερε να επικρατήσει στην έδρας της με 3-1 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο στις ευκαιρίες, με τους Ανδαλουσιανούς να ανοίγουν νωρίς το σκορ στο 7′ με δράστη τον Κούτσο Ερνάντες, ωστόσο η απάντηση ήταν άμεση από τους Βάσκους που έφεραν το ματς στα ίσα στο 13′, με τον Μπράις Μέντεζ να κάνει το 1-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς πιο απειλητικοί καταφέρνοντας να πετύχουν άλλα δύο γκολ και να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη. Αρχικά έκαναν το 2-1 χάρη στο αυτογκόλ του Ρεμίρο, ενώ στο 69′ ο Πάμπλο Φορνάλς διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

ΜΠΕΤΙΣ: Λόπεθ, Μπεγερίν, Γιορέντε(46’ Μπάρτρα), Νατάν, Φίρπο, Φορνάλς(70’ Ρόκα), Άμραμπατ, Λο Σέλσο(86’ Ρικέλμε), Άντονι(71’ Π. Γκαρσία), Εζαλζουλί, Ερνάντες

ΣΟΣΙΕΔΑΔ: Ρεμίρο, Γκόμεθ, Τσαλέτα-Τσαρ, Θουμπέλδια, Αραμπούρου, Γκοροσατέγκι(58’ Γκέδες), Μαρίν(66’ Ζαχαριάν), Μέντεθ, Μπαρενετσέα(58’ Σολέρ), Κούμπο(66’ Σούσιτς), Οριανθάμπαλ

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1

20/09 15:00 Zιρόνα – Λεβάντε

20/09 17:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ

20/09 19:30 Αλαβές – Σεβίλλη

20/09 19:30 Βιγιαρεάλ – Οσασούνα

20/09 22:00 Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

21/09 15:00 Ράγιο Βαγεκάνο – Θέλτα

21/09 17:15 Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης

21/09 19:30 Έλτσε – Οβιέδο

21/09 22:00 Μπαρτσελόνα – Χετάφε

Η βαθμολογία: