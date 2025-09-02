Άντονι: Θερμή υποδοχή από τους φίλους της Μπέτις στη Σεβίλλη (vids)
Ο Άντονι ανακοινώθηκε από την Μπέτις και ο κόσμος των «βερδιμπλάνκος» πήγε να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο.
- Εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη – Οι μάρκες θρηνούν για το de minimis
- ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
- «Η σχέση μας έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου» - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Πούτιν με Σι
Η άφιξη του Άντονι στη Σεβίλλη μετατράπηκε σε γιορτή για τους φίλους της Μπέτις. Ο Βραζιλιάνος άσος, που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε μια πολύ θερμή υποδοχή το βράδυ της Δευτέρας από εκατοντάδες οπαδούς.
Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι κινήθηκε δυναμικά στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου και απέσπασε την υπογραφή του Άντονι, καταβάλλοντας 22 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους. Οι κόκκινοι διάβολοι κράτησαν το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή για πιθανή μελλοντική μεταπώληση.
Η άφιξη του Άντονι:
Una de las imágenes de la noche: Antony sacando medio cuerpo fuera del coche para saludar a los aficionados béticos que acudieron al aeropuerto a recibirle de nuevo pic.twitter.com/i26T2in5mm
— MARCA (@marca) September 1, 2025
Ο 25χρονος εξτρέμ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο «Ολντ Τράφορντ», ενώ έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με τη Σεβίλλη και τους φίλους της Μπέτις. Άλλωστε, την περσινή σεζόν είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία του συλλόγου μέχρι τον τελικό του Conference League.
Η υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν εντυπωσιακή, καπνογόνα, συνθήματα, τραγούδια και δεκάδες κάμερες που απαθανάτισαν τη στιγμή. Ο Αντονι, ενθουσιασμένος, δεν δίστασε να βγει μισός έξω από το όχημα που τον μετέφερε για να χαιρετήσει τους οπαδούς, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν.
Foi a loucura na chegada de Antony a Sevilha após assinar em definitivo pelo Betis! pic.twitter.com/fIM4DFElgF
— B24 (@B24PT) September 1, 2025
- Τεν Χαγκ: «Δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη στη Λεβερκούζεν» (pic)
- Συνεχίζει να επενδύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανοίγει νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών
- Επίσημα ελεύθερος από την Πόρτο ο Γκρούγιτς – Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ
- Άντονι: Θερμή υποδοχή από τους φίλους της Μπέτις στη Σεβίλλη (vids)
- «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου» – Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ (pic)
- Αυτές είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Eurobasket
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις