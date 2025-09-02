Άντονι: Θερμή υποδοχή από τους φίλους της Μπέτις στη Σεβίλλη (vids)

Η άφιξη του Άντονι στη Σεβίλλη μετατράπηκε σε γιορτή για τους φίλους της Μπέτις. Ο Βραζιλιάνος άσος, που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είδε μια πολύ θερμή υποδοχή το βράδυ της Δευτέρας από εκατοντάδες οπαδούς.

Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι κινήθηκε δυναμικά στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου και απέσπασε την υπογραφή του Άντονι, καταβάλλοντας 22 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους. Οι κόκκινοι διάβολοι κράτησαν το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή για πιθανή μελλοντική μεταπώληση.

Η άφιξη του Άντονι:

Una de las imágenes de la noche: Antony sacando medio cuerpo fuera del coche para saludar a los aficionados béticos que acudieron al aeropuerto a recibirle de nuevo pic.twitter.com/i26T2in5mm — MARCA (@marca) September 1, 2025

Ο 25χρονος εξτρέμ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο «Ολντ Τράφορντ», ενώ έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με τη Σεβίλλη και τους φίλους της Μπέτις. Άλλωστε, την περσινή σεζόν είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία του συλλόγου μέχρι τον τελικό του Conference League.

Η υποδοχή στο αεροδρόμιο ήταν εντυπωσιακή, καπνογόνα, συνθήματα, τραγούδια και δεκάδες κάμερες που απαθανάτισαν τη στιγμή. Ο Αντονι, ενθουσιασμένος, δεν δίστασε να βγει μισός έξω από το όχημα που τον μετέφερε για να χαιρετήσει τους οπαδούς, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν.