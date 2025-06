Η Ρεάλ Μπέτις φαίνεται να εξετάζει έναν δημιουργικό τρόπο για την απόκτηση του Άντονι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προτείνοντας ένα μοντέλο συνιδιοκτησίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της «ABC de Sevilla».

Η πρόταση αφορά την προοδευτική αγορά ποσοστών των δικαιωμάτων του Βραζιλιάνου εξτρέμ, επιτρέποντας στον ισπανικό σύλλογο να αποκτήσει τον παίκτη χωρίς να καταβάλει άμεσα το σύνολο της αξίας του.

Το πλάνο θυμίζει τη γνωστή «Φόρμουλα Abde», την οποία η Μπέτις είχε εφαρμόσει το 2023 για να αποκτήσει τον Άμπντε Εζαλζουλί από την Μπαρτσελόνα. Τότε, η συμφωνία περιλάμβανε δικαίωμα επαναγοράς από τους «μπλαουγκράνα» και κλιμακωτή καταβολή ποσών, προσαρμοσμένων στην απόδοση του παίκτη.

Η σχετική ανάρτηση:

Real Betis have proposed a joint-ownership agreement to Man United for Antony, that would see Betis buy increasing percentages of his playing rights, claim @abcdesevilla 😳

Betis have previously used a similar technique, labelled the ‘Abde Formula’ in order to sign Abde… pic.twitter.com/XWxviPwXip

