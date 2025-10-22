La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Η ισπανική La Liga ανακοίνωσε το απόψε (21/10) ότι ματαιώνεται η προγραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, βάζοντας προσωρινά τέλος στα σχέδια για διοργάνωση αναμέτρησης πρωταθλήματος εκτός ισπανικού εδάφους.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Λίγκα ανέφερε πως ο προωθητής του αγώνα Relevent Sports αποφάσισε να ακυρώσει το event, επικαλούμενος την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία γύρω από το θέμα, αλλά και την ανεπαρκή χρονική προετοιμασία για τη διοργάνωση του.

«Η La Liga ενημερώνει ότι, κατόπιν συζητήσεων με τον διοργανωτή του αγώνα στο Μαϊάμι, αυτός ανακοίνωσε την απόφασή του να ακυρώσει το γεγονός λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία για τη διεξαγωγή ενός αγώνα πρωταθλήματος στο εξωτερικό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η προσπάθεια της La Liga να εξάγει ένα επίσημο παιχνίδι στις ΗΠΑ αποτελούσε πρωτοποριακό εγχείρημα, αλλά και σημείο έντονης τριβής με την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και άλλους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος εκτός χώρας.