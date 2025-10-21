Κουρτουά κατά La Liga και Λαπόρτα: «Αλλοιώνουν το πρωτάθλημα – Δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό»

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους (Τετάρτη 22/10, 22:00) για το Champions League, ο Τιμπό Κουρτουά υπερασπίστηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα περί εύνοιάς της από τη διαιτησία, τα παιχνίδια της La Liga που θα γίνουν εκτός Ισπανίας, αλλά και τους συμπαίκτες του (Βινίσιους).

Συγκεκριμένα ο Βέλγος τερματοφύλακας έριξε «βέλη» στον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων εκτός Ισπανίας (σ.σ. το Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι), χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό «…αλλοίωση του πρωταθλήματος και παραβίαση της συμφωνίας των παικτών».

Επίσης ο Κουρτουά πήρε θέση για τις δηλώσεις που έκανε ο ισχυρός άνδρα της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα για τη διαιτησία, κάνοντας λόγο για ανθρώπινα λάθη των διαιτητών και όχι εύνοια προς τη Ρεάλ.

Ακόμη υπερασπίστηκε με ένταση τον Βινίσιους, λέγοντας πως πολλοί τον κορόιδευαν όταν ήταν 18 ετών, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Τέλος αναφέρθηκε και στα επόμενα παιχνίδια της Ρεάλ χαρακτηρίζοντας δύσκολο το παιχνίδι που έχουν οι Μαδριλένοι στο «Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, αλλά και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κουρτουά:

Για τον ορισμό του ματς στο Μαϊάμι:

«Αλλοιώνει το πρωτάθλημα. Μετά είναι εύκολο να μιλάμε για το NBA ή το NFL… Στο NBA υπάρχουν 82 παιχνίδια και μετά τα playoffs, που δεν αλλάζουν τίποτα. Στο NFL οι ιδιοκτήτες των ομάδων ψηφίζουν όλοι. Εδώ, η La Liga αποφασίζει επειδή… έτσι θέλει. Αλλοιώνει την ισορροπία και δεν τηρεί τη συμφωνία με τους παίκτες. Πρέπει να παίζουμε εντός και εκτός έδρας. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις σπίτι σου και να παίζεις έξω. Εκτός έδρας στην Ισπανία είναι πάντα δύσκολο, όπως με τη Χετάφε ή τη Βιγιαρεάλ».

Για τις δηλώσεις του Λαπόρτα κατά της διαιτησίας:

«Τα λέει αυτά επειδή πρέπει, λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα και όλων όσων έχουν αποκαλυφθεί. Δεν έχω δει ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο, το αντίθετο μάλιστα. Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, όπως οι παίκτες και οι προπονητές, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μας έχουν ευνοήσει».

Για το Μαϊάμι και τη λογοκρισία της Λίγκας:

«Δεν ξέρω γιατί σας εκπλήσσει. Ο Τέμπας απαντά δημόσια, στα κοινωνικά δίκτυα… Δεν έχω δει ποτέ πρόεδρο λίγκας να συμπεριφέρεται έτσι. Να αποκρύπτει πράγματα και να αλλάζει τους λόγους της διαμαρτυρίας μας είναι λογοκρισία και χειραγώγηση — και αυτό είναι σοβαρό».

Για τον Βινίσιους:

«Στα 18 του, πολλοί τον κοροϊδευαν. Δεν έκανε τίποτα κακό. Έμπαινε στο ματς και όλοι ήταν εναντίον του. Είναι λογικό να αντιδρά. Τον προκαλούν από την αρχή. Η είσοδός του μάς έδωσε ενέργεια και δημιούργησε κινδύνους. Είναι άδικο για εκείνον. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πρέπει να συνεχίσει έτσι. Ξεκίνησε τη σεζόν φανταστικά και περιμένω το ίδιο αύριο και την Κυριακή».

Ο νέος κανονισμός του οφσάιντ:

«Δεν ξέρω αν είναι η πιο απαραίτητη αλλαγή. Το πρόβλημα είναι ο χαμένος χρόνος… Οι τερματοφύλακες έχουν 8 δευτερόλεπτα, αλλά σε πλάγια οι ομάδες κερδίζουν 30. Αυτά πρέπει να αλλάξουν πρώτα. Συμφωνώ ότι το να είσαι εκτεθειμένος κατά ένα χιλιοστό δεν σου δίνει πλεονέκτημα. Αλλά πώς θα βρει το VAR το ακριβές καρέ; Δεν ξέρω αν θα έχουμε περισσότερα γκολ. Πού τραβάς τη γραμμή»;

Για τη σημασία να είναι η Ρεάλ στην πρώτη οκτάδα του Champions League:

«Μια εβδομάδα τον Φεβρουάριο χωρίς δύο επιπλέον αγώνες κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Ξεκινήσαμε με 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και έχουμε δύσκολα εκτός, όπως Ολυμπιακό και Σίτι. Πέρυσι χάσαμε και ήταν καλό μάθημα».

Για το ματς με τη Γιουβέντους και τον 300ό του αγώνα:

«Είμαι πολύ περήφανος που φτάνω τα 300 παιχνίδια. Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να παίξω ένα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης… και αύριο θα είναι το 300ό. Η Γιουβέντους είναι επικίνδυνη ομάδα και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε το αφεντικό στο σπίτι μας».