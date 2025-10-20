Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους: Το ντέρμπι του UEFA Champions League στο MEGA
Media 20 Οκτωβρίου 2025 | 13:13

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους: Το ντέρμπι του UEFA Champions League στο MEGA

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 22:00, το MEGA φέρνει στις οθόνες μας τη σπουδαία αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους, για το UEFA Champions League.

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Η δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται στο MEGA.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 22:00, το MEGA φέρνει στις οθόνες μας τη σπουδαία αναμέτρηση της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους, σε απευθείας μετάδοση από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ, που προέρχεται από εμφατική νίκη με σκορ 5-0 απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι στη 2η αγωνιστική, επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να εδραιώσει την κυριαρχία της στη League Phase της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Γιουβέντους, μετά την ισοπαλία με τη Βιγιαρεάλ, θέλει να αποδείξει τη δύναμή της απέναντι στη «βασίλισσα». Ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, και ο τεχνικός της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, συναντιούνται σε ένα ευρωπαϊκό κλάσικο, με τον Εμπαπέ έτοιμο να αναμετρηθεί κόντρα στη «Μεγάλη Κυρία».

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00 το Pre-Game μας βάζει στο κλίμα με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Μετά το τελευταίο σφύριγμα του ματς, η Post-Game εκπομπή αναλαμβάνει με σχόλια, αντιδράσεις και highlights από όλα τα ματς της 3ης αγωνιστικής του UEFA Champions League.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.

YouTube thumbnail

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οικονομία 20.10.25

Παράταση στην εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα

Σύνταξη
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
